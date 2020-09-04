【糧食安全】廣東江門試種海水稻獲豐收 10月可上市銷售

糧食安全作為民生大計備受關注。據內媒，廣東省首次成功種植海水稻，昨天正式收割，預計10月推出市場銷售。據推算，若中國利用好1億畝種植海水稻，可解決8,000萬人的吃飯問題。

成品大米預計10月份上市銷售

據南方日報報道，成功種植的海水稻稻田位於江門台山海宴鎮南豐村，面積有3,000多畝，負責項目的廣東海洋大學教授陳日勝昨天指揮收割。經專家測產，該稻田總產量超1,600噸，成品大米預計10月份上市銷售。廣東本土種植的海水稻將首次端上大眾餐桌。

海水稻學名為耐鹽鹼水稻，南豐村是廣東首個在鹽鹼地上完成墾造水田項目並種植海水稻的村莊。

2019年，海宴鎮打造農業產業園，陳日勝率領的團隊在當地建立了科研育種基地並試種750畝海水稻，其後獲得豐收，最高畝產超過450公斤。而且，該團隊還在稻田裡養殖魚蝦蟹，以提升經濟效益。

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南豐村村民龍先清說，村裡有幾千畝灘涂地，以前種出來的香蕉和甘蔗，還沒大拇指粗，沒想到灘涂地也能長出糧食。

報道指出，當前，中國正把保障糧食安全放在突出位置，毫不放鬆抓好糧食生產。研究推廣海水稻對保障國家糧食安全具有重要意義。據中國工程院院士、雜交水稻之父袁隆平測算，中國約有15億畝荒蕪鹽鹼地，利用好1億畝種植海水稻，即便畝產只有300公斤，也能產出300億公斤糧食，解決8,000萬人的吃飯問題。

責任編輯：尹航

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