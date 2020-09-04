【美國大選】拜登稱若當選將晤達賴喇嘛 就西藏問題制裁中國官員

隨著美國大選臨近，兩黨繼續大打「中國牌」。美國民主黨總統候選人、前副總統拜登在最新聲明中稱，如果他當選總統，將會見流亡的西藏精神領袖達賴喇嘛、任命新的西藏問題特別協調官員、制裁侵害西藏人權的中國官員等。

拜登批評，中國早前宣布加強對西藏的控制，繼續損害西藏人民的人權、宗教自由和尊嚴。他稱，尋求連任的總統特朗普對西藏題問拒絕發聲，以聚焦空洞的貿易協議，保護和中國國家主席習近平的「非常良好的友誼」。

斥特朗普未晤達賴喇嘛「可恥」

他又指摘，特朗普是30年來第一位沒有跟達賴喇嘛見過面或通話的美國總統，是可恥的，又沒有依法任命一位西藏問題特別協調員。

拜登說，他將為西藏人民站出來。如果他當選，將會見達賴喇嘛，任命新的西藏問題特別協調官員，制裁負責在西藏侵犯人權行為的中國官員，加強負責在西藏侵犯人權行為。又會要求中國政府恢復美國公民對西藏的訪問權，包括美國的外交官和記者。

習近平提新時代治藏方略 須鑄牢中華民族共同體意識

王毅到西藏調研：西藏安全穩定事關黨和國家發展大局

中國國家主席習近平上月底在中央第七次西藏工作座談會上提到，要鑄牢中華民族共同體意識，西藏工作必須以維護祖國統一、加強民族團結為著眼點，深入開展西藏地方和祖國關係史教育，把愛國主義精神貫穿教育全過程；培育和踐行社會主義核心價值觀，增強各族群眾對祖國、中國共產黨等的認同，並推進藏傳佛教中國化。

美國國務卿蓬佩奧周三（2日）表示，美方對中方在西藏的行動表示關切，並繼續呼籲北京無條件與達賴喇嘛或其代表對話，達成化解雙方分歧的解決方案。

而在今年7月，美國宣布對限制外國人進入西藏的中國官員，實施簽證限制，後來中方反制，表示對涉藏問題上表現惡劣的美方人員限制簽證。

【中美角力】反制美國 中國對涉藏表現惡劣美方人員限制簽證

【中美角力】美國對限制外國人入西藏的中國官員 實施簽證限制

責任編輯：林佩怡

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