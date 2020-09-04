【中概股】瑞幸假帳案翻版 在美上市中企「跟誰學」遭調查股價暴跌

中國在美上市公司的財務紀錄，因瑞幸咖啡爆發假帳並遭勒令退市後就被嚴格檢視。中國線上課輔公司「跟誰學」也在傳出作假帳後，遭美國證管會調查。

美國財經新聞網站CFO報道，「跟誰學」2日美股早盤聞訊暴跌17%，3日續挫5%以上。「跟誰學」（GSX Techedu）公司證實，目前遭美國證券交易委員會（SEC）調查。

▲ 瑞幸假帳案翻版 在美上市中企「跟誰學」遭調查股價暴跌

「跟誰學」公布第2季營收約2億3300萬美元，年增4倍有餘；登記加入他們線上課程的人數年增超過3倍。「跟誰學」在一份文件裡表示，他們去年夏天被SEC執法單位要求提供回溯至2017年的「某些財務和營運記錄」。CFO報道，指出最近幾個月「跟誰學」已成放空標的。

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今年5月，渾水研究公司（Muddy Waters Research）創辦人卜洛克（Carson Block）表示，他在總結這間公司「近乎全是騙局」後，已做空這檔股票。

美國做空機構香櫞研究（Citron Research）創辦人萊夫特（Andrew Left）也說，「跟誰學」令人起疑的登記入學人數，在高度競爭的線上教育產業中太過顯眼。

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責任編輯：游昊雲

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