【中美角力】細數特朗普四年前競選的涉華承諾 完成度如何？

美國2020大選即將登場，尋求連任的特朗普在中國議題上擺出愈來愈強硬的態度。其實，他的對華基調早在2016年競選時就已非常明確，綜合BBC及華盛頓郵報報道，本文列出部分他四年前對選民的承諾，完成度如何？

承諾一：將中國列為匯率操縱國

特朗普說上任第一天就要給中國貼上「匯率操縱國」的標籤，聲稱中國操縱人民幣匯率，以使出口產品比美國商品更具競爭力。

2019年8月，中國人民幣對美元匯率跌「破七」不久，美國財長姆欽(Steven Mnuchin)發表聲明稱，美國政府認定中國正在操縱人民幣匯率。這是美國25年來首次把中國列為匯率操縱國。

【中美貿易戰】美財政部列中國為滙率操縱國

承諾二：用「公平貿易」代替「自由貿易」，聚集「世界上最聰明的談判者」，為他們分配一個國家，並重新談判所有外貿協議

承諾三：對中國竊取知識產權和強迫技術轉讓採取零容忍政策

承諾四：對許多進口到該國的商品徵收新稅，拋出的數字包括32％，34％和35％

上述三個承諾的履行可見於持續兩年多的中美貿易戰。

特朗普2018年3月22日簽署備忘錄時，宣稱「中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密」，並根據1974年貿易法第301條要求美國貿易代表對從中國進口的商品徵收關稅，涉及商品總計估達600億美元，以及設置其他貿易壁壘，旨在迫使中國改變其「不公平貿易行為」。

【中美角力】太空總署華裔研究員被起訴 涉隱瞞參與中國千人計劃

【中美角力】參加「千人計劃」華裔教授 被控用美國資金幫中國做科研

美國指稱這些行為導致擴大貿易逆差、強逼技術轉移到中國。

2018年7月6日，美國對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅。

承諾五：從中國以及墨西哥，日本和其他地方帶回工作

特朗普去年8月在Twitter聲稱，會下令美國企業即時開始尋找替代中國的選項，包括把公司遷回本土，以及在境內生產。

新冠肺炎疫情爆發後，要求美企撤華的呼聲愈來愈高。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）4月時向全美呼籲：美國應該支付所有搬遷費用，協助想離開中國的美國企業。

【中美貿易戰】一文看懂 特朗普可用4招迫美企撤華

【去中國化】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？

【中美貿易戰】特朗普策略錯誤 美企回絕撤華「命令」

另外，特朗普在當選後上任前於社交媒體上指責中國軍事力量在南海的行動，而事前從未問過美國人。

近期，美軍軍機、軍艦多次出現在南海海域。美國商務部還將24間中國公司列入實體名單，指這些公司幫助中國在南海人工島建設。美國國務卿蓬佩奧還聲明，將開始對負責或參與中方在南海填海、建設或軍事化等的中方人員實施簽證限制，他們將不獲允許入境美國，其直系親屬也可能受到簽證限制。

【中美南海角力】中國副外長斥美南海挑事 拉攏日印澳搞反華小圈子

兵不厭詐！美軍機疑用假身份巡南海 回程「露出馬腳」

【中美南海角力】中國向南海試射導彈後 美艦進入西沙水域 解放軍警告驅離

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解