▲ 德國也宣佈「印太戰略」 中國歐洲關係面臨大考

中美對抗加緊之際，歐洲龍頭國家德國也推出「印太戰略」，加強德國與印度洋、太平洋國家互動。德國公佈印太政策指引，主張德國要以增長與印太各國關係，推動多極世界，務求不用被迫在中美對立之間選邊站。德國是繼法國後，第2個推出印太政策歐洲國家。德國版印太戰略雖然並非旨在圍堵中國，甚至同時抵制美國單邊主義，但其尋求歐洲建立中美之外第三勢力核心思想，相信也足以為中歐關係帶來巨大考驗。

德國外交部本周公佈70頁《印太指引》文件，外長馬斯（Heiko Maas）在序言中寫道，新冠肺炎疫情搞亂了世界、挑戰着固有認識，並加強了原已明顯的趨勢，這包括亞洲擴展中的經濟和政治影響力，以及中國與美國之間的戰略競爭。

馬斯指出，今日已經可以預見，印太地區會是決定未來國際秩序的地區；德國作為貿易大國，和提倡以規則為基礎國際秩序的國家，不能只做旁觀者；德國在氣候與環保、再生能源、職業導向訓練等方面聲譽優秀，並與印太多國有共同利益與戰略夥伴關係，但還須更進一步，因為德國社會繁榮取決於航道開放、對外實體上和數碼上的聯繫，以及在新興市場中的參與。

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馬斯接着稱，中美兩極化，以及印太地區新出現的裂痕，正威脅着上述利益，德國因此需要在地緣政治及其他範疇上，更加強化與印太夥伴的關係，運用武器出口管制、參加聯合演習和集體安全措施等方式，在更大程度上與夥伴處理安全議題、制訂答案並貢獻付出，以保障聯合國決議之下以規則為基礎的秩序。

馬斯特別談到，歐盟多年來追求的法治、人權和民主等概念，在印太地區基礎薄弱，而東南亞國家聯盟（東盟）在此其中正嘗試結構改革，故德國在印太地區推動多邊主義的策略之中，加強東盟地位是為首要。

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馬斯不點名向傳媒強調，德國推出印太政策指引，是要確保世界朝多極化方向發展，使得沒有國家需要在「力量之極」（poles of power）之間選邊站。「明日世界可以由國際合作和規則主導，而非弱肉強食。」

德國版本「印太戰略」與法國此前公佈相關方針非常相似，都是強調要推動多極世界、提倡以規則為本秩序、宣揚民主和法治等，雖然與美國、日本遏制中國的印太戰略並不相同，但歐洲之首德國今次正式定出印太政策，意味要在中美之外成為第三勢力，歐洲與中國的利益無疑必會有一番碰撞。

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中歐關係近期已經就多項議題受到考驗。歐洲多國反對港區國安法推行、並謀劃減少依賴華為之餘，捷克參議院議長與布拉格市長早前訪問台灣，亦引起北京與歐洲新一輪矛盾，更為中國外長王毅訪問歐洲期間造成干擾。德國推出印太政策，不排除牽動整個歐盟重新評估對中國及美國關係，為中國外交帶來新挑戰和機遇。

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責任編輯：連兆鋒