中美關係有幾僵？ 上百個交流論壇據報停了

中美關係惡化，美國總統特朗普上月透露，已很長時間沒有與中國國家主席習近平交談，惟實際不止如此，中美廣泛的溝通也中斷，據報中美上百個對話渠道都停了。外界擔憂，沒有對話會增加誤解惡化或危機風險。

彭博引述獨立全球經濟研究機構佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）的董事總經理葛藝豪（Arthur Kroeber）稱，在特朗普2017年上任時，中美之間約有100個正式組織的交流論壇，涉及技術、藥品等方方面面。但報道指出，這些對話幾乎都已沈寂。

【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）

【中美角力】人民日報刊文：中美迫切需要開啟新的對話

其中，中美對話一個關鍵框架是中美商貿聯委會（JCCT）下屬的約16個工作組，這個聯委會是作為雙方高層對話論壇，與眾多中美機構有聯繫。但特朗普政府2017年終止了JCCT；又終止美國財政部和國務院領導的中美戰略經濟對話，改為更為狹窄的全面經濟對話。

分析認為，特朗普上任以來，被取消或放棄的雙邊會談，或無法解決一些根深蒂固的問題，例如南海爭端。曾在奧巴馬時期於國務院和美國貿易代表辦公室任職的James Green表示，這些對話被認為形式大於實質，浪費時間，但對於大批美國機構，與中國對應機構取得聯繫的唯一途徑，就是某種對話機制。

柔性外交不再 中方仍倡對話

事實上，過去曾參與對話的人士稱，這些活動可以幫助促進非公開渠道外交，以及增進對另一方談判團隊更細致的了解。葛藝豪也稱，清談場合是有需要的，舉辦這些論壇可以促進關係，在壓力和危機時可以發揮作用。

然而，隨著中美關係緊張，民間互動減少，雙方更不再發展柔性外交。美國年初宣布，停止派遣和平隊志願者到中國。另兩國政府採取措施，減少中國學生前往美國院校。

【中美角力】3個數據話你知 美國若限制華留學生會損失幾多

【中美角力】美限中國外交官活動 駐美使館批踐踏外交公約

報道指出，中美對話沈寂，雙方官員對於對方的行動和意圖一無所知，這增加誤解惡化或升級為危機的風險，並抑制可能有助遏制新生災難的合作，例如新型冠狀病毒疫情。

曾擔任鄧小平翻譯、中國前外交官的高志凱稱，即使在最理想的情況下，中美之間也有各種摩擦和問題，應視為正常現象，並指出中美就各項問題對話特別重要。

中方多次表示，中方隨時準備恢復和重啟各層次各領域的對話機制，所有問題都可以拿到桌面上來談，分歧都可以通過對話合理解決。

【中美角力】習近平提「5個不答應」 對中美關係釋何信號？

【中美角力】駐美大使稱中美應重拾二戰合作精神 面對新敵人

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解