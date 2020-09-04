【中美角力】白宮據報要求政府機構 提供所有與中國相關支出信息

中美關係緊張之際，外電報道，美國白宮要求政府機構提交所有與中國相關的支出細節，包括對抗中國或支持中國的支出，以讓決策者了解，並指出應對中國時，所有資金應反映戰略優先性。據預計，美國後續可能會有更多針對中國的行動。

路透社報道，美國白宮行政管理和預算辦公室（OMB）8月27日一份「與中國的戰略競爭縱覽」文件顯示，OMB要求美國各個機構提交跨部門的聯邦資金數據，有關資金是用於援助或支持中國，直接或間接對抗中國在全球的不公平競爭行為、惡意活動或影響力。中國則否認從事不公平的競爭行為。

與中國抗衡時 保強大優勢

報道引述OMB發言證實行動，稱這是為了確保美國在與中國抗衡時，保持強大與優勢地位。

文件未透露如何使用這些信息，僅稱將讓決策者了解美國政府涉華支出。據了解，機構必須提交的數據涉及2019年和2020年已立法的預算、2021年特朗普預算提案及2022年機構預算申請。部分接受審查的美國項目及支出追溯至10年前或更久遠。而聯邦機構必須在9月21日前回覆。

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文件要求鉅細靡遺釐清所有直接用於中國境內的美國政府資金；提供所有涉及對抗惡意的中國影響，或不符美國人利益行為的美國政府資金數據，包括對抗一帶一路，為軍方、行動設備和基建項目提供融資，以遏制中國行為的資金。

查打壓中國科技資金 疾控中心在華撥款數據

同時，文件要求提供政府有關打壓中國關鍵行業科技實力的資金數據，涉及行業包括5G、無線通訊、半導體、人工智能（AI）、量子計算、網安、機器人、自動駕駛、生物科技、先進能源等。又要求提供整體上對中國GDP或科技實力有貢獻的支出，和美國支持的國際組織的撥款和貸款。

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白宮希望收集美國政府專家提供技術幫助的支出、對美中清潔能源破究中心的雙邊撥款、其他雙邊經濟支持項目的情況。又要求調查衛生及公共服務部（HHS），對疾控中心和國立衛生研究院等機構在華項目的撥款數據。

責任編輯：林佩怡

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