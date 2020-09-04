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【5個不答應】華春瑩建議蓬佩奧讀習講話 「對美極端反華勢力最響亮回答」

國情動向 19:00 2020/09/04

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中美關係愈發緊張之際，國家主席習近平周四（3日）提到「5個絕不答應」，引發關注。外交部發言人華春瑩周五（4日）表示，這是對美國一些極端反華勢力的最響亮回答，建議美國國務卿蓬佩奧等美國政客好好去讀一讀。

華春瑩稱，習近平談到的5個「中國人民都絕不答應」，得到在場人員熱烈掌聲，認為這就是對美國一些極端反華勢力，企圖惡意抹黑攻擊中國共產黨，挑撥離間中國共產黨同中國人民關係的最好最響亮的回答。

習近平出席紀念抗日戰爭勝利75周年座談會時，提到實現中華民族偉大復興，必須堅持中國共產黨領導、走中國特色社會主義道路、以人民為中心，必須堅持鬥爭精神，必須堅定不移走和平發展道路。並提到「5個絕不答應」：

  • 任何人任何勢力企圖歪曲中國共產黨的歷史、醜化中國共產黨的性質和宗旨，中國人民都絕不答應！
  • 任何人任何勢力企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，中國人民都絕不答應！
  • 任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！
  • 任何人任何勢力企圖通過霸凌手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，中國人民都絕不答應！
  • 任何人任何勢力企圖破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業，中國人民都絕不答應！

【中美角力】習近平提「5個不答應」 對中美關係釋何信號？

【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌

美大選眼花繚亂 中國旁觀不想扯入

另外，對於美國司法部巴爾（William Barr）稱，在外國勢力干預美國大選方面，中國構成的威脅比俄羅斯和伊朗更大，華春爾批評，這一說法是美國撒謊外交的又一例證。

她重申，中國沒有干涉別國內政的基因，也沒有任何興趣和意願去干涉別國內政，包括美國的內政。她稱，美國圍繞大選正在上演一場令人眼花繚亂的「大戲」，中國旁觀即可，不想被牽扯進去。

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責任編輯：林佩怡

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