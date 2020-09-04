【5個不答應】華春瑩建議蓬佩奧讀習講話 「對美極端反華勢力最響亮回答」

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【中美角力】白宮據報要求政府機構 提供所有與中國相關支出信息
中美關係愈發緊張之際，國家主席習近平周四（3日）提到「5個絕不答應」，引發關注。外交部發言人華春瑩周五（4日）表示，這是對美國一些極端反華勢力的最響亮回答，建議美國國務卿蓬佩奧等美國政客好好去讀一讀。
華春瑩稱，習近平談到的5個「中國人民都絕不答應」，得到在場人員熱烈掌聲，認為這就是對美國一些極端反華勢力，企圖惡意抹黑攻擊中國共產黨，挑撥離間中國共產黨同中國人民關係的最好最響亮的回答。
習近平出席紀念抗日戰爭勝利75周年座談會時，提到實現中華民族偉大復興，必須堅持中國共產黨領導、走中國特色社會主義道路、以人民為中心，必須堅持鬥爭精神，必須堅定不移走和平發展道路。並提到「5個絕不答應」：
美大選眼花繚亂 中國旁觀不想扯入
另外，對於美國司法部巴爾（William Barr）稱，在外國勢力干預美國大選方面，中國構成的威脅比俄羅斯和伊朗更大，華春爾批評，這一說法是美國撒謊外交的又一例證。
她重申，中國沒有干涉別國內政的基因，也沒有任何興趣和意願去干涉別國內政，包括美國的內政。她稱，美國圍繞大選正在上演一場令人眼花繚亂的「大戲」，中國旁觀即可，不想被牽扯進去。
責任編輯：林佩怡
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