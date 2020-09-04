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成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知

社會熱點 19:39 2020/09/04

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內地傳媒報道，北京的法院文件顯示，藝人成龍在北京兩間豪宅近將於月底被法院拍賣，起拍價超過7000萬元（人民幣，下同），成為熱話。據報道，成龍購入豪宅10多年都未辦房產證，涉事豪宅仍在開發商名下，惟開發商欠債，成龍的房產因而被處置。

成龍位於北京二環路內東直門大街NAGA上院2號樓1001室、1002室的房產，將於9月28日上午10點開始拍賣。房屋建築面積為1217.5平方米，起拍價為7191萬，拍賣網站標註的市場價為1.2億。

代言折抵 付1300萬人仔買樓

NAGA上院為御嘉置地開發，追溯至2006年4月，成龍（陳港生）通過旗下公司中泰國際集團有限公司，以總價3360萬元購入兩套房產，其中1300萬元為買樓款目，另外2060萬元則為陳港生以經紀公司名義，授權其參與NAGA上院代言的費用折抵。

成龍代言樓盤違規借國寶 南京博物館長停職

董明珠：成龍代言企業都死了 格力例外原因係...

據《每日經濟新聞》，隨後這兩套房屋一直由成龍及家人居住使用，林鳳嬌、房祖明等居住期間繳納水、電、煤氣等為證。但因種種理由，10多年來中泰國際集團有限公司並未辦理正常手續。

10多年未辦房證

如今該房產仍然在禦嘉置地名下，而禦嘉置地涉及債務糾紛，其房產被申請強制執行，而成龍這兩套房屋恰好在查封範圍內。

去年成龍旗下公司曾向北京市第二中級法院提起訴訟，要求停止對兩套房產及車位的強制執行，法院判決停止對涉案房屋的執行。但今年6月，有公司不服法院判決，因而向北京市高級法院提起訴訟，要求撤銷一審判決。

北京市高院認為，成龍的公司未及時辦理產權證存在過錯，而該公司作為未在境內設置分支機構的境外企業，不得在境內購買商品房，其無法取得產權證。另外，涉案房屋是交由成龍個人，無證據證明其公司已佔有涉案房屋，因此不應停止對涉案房屋的執行。成龍對房產被拍賣暫未作回應。

責任編輯：林佩怡

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