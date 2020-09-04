【中國經濟】服貿會開幕 習近平提出3倡議堅持擴大對外開放（有片）

2020年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會（服貿會）周五（4日）在北京舉行。國家主席習近平在會上致辭。這是新冠疫情爆發後，中國舉辦首個大型國際經貿活動，凸顯中國推進對外開放的信心、決心。

習近平致辭時表示，當前，全球範圍疫情尚未得到全面控制，各國都面臨著抗疫情、穩經濟、保民生的艱巨任務。在這一背景下，中國克服重重困難，舉辦這樣一場重大國際經貿活動，就是要同大家攜手努力、共克時艱，共同促進全球服務貿易發展繁榮，推動世界經濟盡快復甦。

習近平就服務業開放合作提出3點倡議： 1、共同營造開放包容的合作環境； 2、共同激活創新引領的合作動能； 3、共同開創互利共贏的合作局面。

中國將堅定不移擴大對外開放

習近平說，中國將堅定不移擴大對外開放，建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，推進服務貿易創新發展試點開放平台建設，繼續放寬服務業市場准入，主動擴大優質服務進口。

▲ 習近平表示，中國將充分利用中國國際服務貿易交易會、中國國際進口博覽會等各類平台，支持組建全球服務貿易聯盟。

中國並將拓展特色服務出口基地，發展服務貿易新業態新模式。習近平說，中國願同各國一道，加強宏觀政策協調，加快數字領域國際合作，加大知識產權保護，積極促進數字經濟、共享經濟等蓬勃發展，推動世界經濟不斷煥發生機活力。

習近平表示，中國將充分利用中國國際服務貿易交易會、中國國際進口博覽會等各類平台，推動開展政策和經驗交流，建立和培育政府間、國際組織、商協會及企業間多樣化伙伴關系，支持組建全球服務貿易聯盟，不斷形成更多務實合作成果，使各國人民共同享有服務貿易增長成果。

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而為更好發揮北京在中國服務業開放中的引領作用，習近平說，將支持北京打造國家服務業擴大開放綜合示範區，加大先行先試力度，探索更多可復制可推廣經驗；設立以科技創新、服務業開放、數字經濟為主要特征的自由貿易試驗區，構建京津冀協同發展的高水平開放平台，帶動形成更高層次改革開放新格局。

習近平最後表示，「突如其來的新冠肺炎疫情，在一段時間內阻隔了我們的相聚，但阻擋不了服務貿易發展的腳步，阻斷不了我們攜手共進、合作共贏的決心和行動！」

▲ 2020年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會（服貿會）是新冠疫情爆發後，中國舉辦首個大型國際經貿活動，凸顯中國推進對外開放的信心、決心。

責任編輯：尹航

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