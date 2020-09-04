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華春瑩稱港區國安法根本不是人權問題 「有人掏空心思破壞中英關係」

國情動向 22:01 2020/09/04

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港區國安法實施兩個多月，聯合國人權理事會特別機制專家日前發表公開信，稱港區國安法是對基本自由的嚴重威脅。對此，中國外交部發言人華春瑩強調，港區國安法立法根本不是人權問題，奉勸有關人士摒棄無知、偏見和雙重標準，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

華春瑩重申，制定港區國安法的目的是堵塞香港在國家安全方面存在的法律漏洞，防範、制止和整治嚴重危害國家安全的四種犯罪行為，懲治的是極少數，保護的是絕大多數。她表示，香港依法享有的各項權利和自由不受任何影響，因此也受到了香港居民的普遍支持和歡迎。

華春瑩並稱，一些人罔顧事實，惡意誹謗中國的人權狀況，公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政，嚴重違背人權特別機制授權和行為準則。中方對此堅決反對、完全拒絕。中方奉勸這些人士切實尊重《聯合國憲章》的宗旨和原則。

聯合國多名人權專家日前向中國發表聯署信，指港區國安法不少條文定義不夠精準，可能嚴重侵害某些基本人權，特別是言論自由和集會自由，亦會損害法官和律師的獨立性，促請中國政府檢討該法例，並闡釋當局如何確保執法時符合國際人權公約。

工作需要　中國駐英使館人員增加合情合理

另外，中國與英國之間，隨着港區國安法實施關係緊張之際，英國《泰晤士報》近日報道稱，過去10年間，中國駐英國使館外交官人數增加了近四分之一，引發外界對中國在英國擴大政治影響的擔憂。

華春瑩回應稱，為滿足日益增長的工作需要，使館工作人員的適當增加是完全正常的，必要的，合情合理的。

她提到，在過去10年，中英兩國在經貿投資、人員往來、文化教育等各領域交流合作顯著增加。中英貨物貿易翻了一番，中國對英投資增長了近20倍，赴英國留學的中國留學生增長了10萬人。中英兩國人民都從兩國交流與合作中切實受益。

而事實上，英國駐華使館外交官的數量近10年來也有了顯著增長。目前，中國駐英國使館的外交官人數仍少於英國駐華使館外交官人數。「某些人掏空心思拼湊所謂的素材，蓄意破壞中英關係，不僅毫無道理，而且用心險惡，相信大家看得很清楚。」

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