【中印衝突】中印防長會晤 雙方強調協商解決邊境問題

中印持續多月的邊境緊張情勢仍未緩和。中國國防部長魏鳳和4日在莫斯科舉行的上合組織會議上，與參會的印度國防部長辛格（Rajnath Singh）舉行會晤。魏鳳和表示，造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。他稱，雙方應堅持通過對話協商解決問題，推動當前事態盡快降溫緩和。

中國防長：雙方應推動當前事態盡快降溫緩和

據新華社報道，魏鳳和表示，近期兩國兩軍關係因邊境問題受到嚴重影響，兩國防長面對面就有關問題坦誠交換意見十分重要。造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。

魏鳳和稱，中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。雙方應認真落實習近平主席和莫迪總理達成的重要共識，堅持通過對話協商解決問題。

他提到，希望印方嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議，切實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線進行挑釁，不采取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和傳播負面信息。雙方應著眼中印兩國關係和地區和平穩定大局，共同努力、相向而行，推動當前事態盡快降溫緩和，維護中印邊境地區的和平與安寧。

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報道稱，辛格表示，當前形勢下，邊境和平穩定對雙邊關係至關重要，應保持雙方軍事、外交等各層級對話渠道暢通，通過對話協商和平解決問題。希望雙方采取負責任態度，盡快實現一線部隊全面脫離接觸，避免采取使局勢升級或復雜化的舉措，不使分歧成為爭端，推動兩國兩軍關係盡快回到正軌。

據悉，這是雙方自5月在爭議邊界緊張情勢加劇以來，最高層級官員的面對面會談。美國總統特朗普表示，「隨時可以在中國及印度議題上予以協助。如果有什麼我們能做的，我們很樂意參與並幫點忙。」特朗普過去也曾提議替中印調停。中國當時表示，不需要第3方調停；印度似乎也對這項提議不置可否。

責任編輯：尹航

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