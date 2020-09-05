【中美角力】中國留學生回國難 在美最後兩小時在審問中度過

中美關係惡化體現在教育方面，華府開始對離開美國的中國留學生進行嚴格的出境檢查。據BBC（英國廣播公司）報道，中國留學生Keith Zhang在波士頓洛根國際機場被執法人員提問及檢查電子設備，並被問及與中國共產黨的關係、在美訪學的資金來源、在中美的研究項目是否能應用在軍事上等問題。

美國國務卿蓬佩奧早前曾稱中國留學生前往美國竊取知識產權，令美國遭受重大損失。

留學生被問及研究項目能否用於軍事

來自中國的博士生Keith Zhang此前在美國布朗大學（Brown University）心理學系訪學一年。當他準備離境時，機場廣播通知他到登機口櫃台，隨後見到那裡有兩名配槍的美國執法人員。

報道稱，其中一名執法人員在提問，同時另一人則在檢查他的電子設備。Keith Zhang說，「他們提問的假設是：『你一定是來竊取技術的』」。

他沒有預料到，他在美國國土上的最後兩個小時是在審問中度過。執法人員詢問他與中國共產黨的關係、在美訪學的資金來源、在中美的研究項目是否能應用在軍事上等問題。

報道提到，Keith Zhang在美國訪學期間獲得中國國家留學基金委提供的獎學金。訪學期間，留學基金委向他提供每月1,900美元（約14,725港元）的津貼，他每六個月要向留學基金委上交一份學習小結。據Keith Zhang說，他在美國的導師會閲讀小結並簽字。

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根據美國喬治城大學一份近期的調查報告，留學基金委資助了約65,000名中國海外留學生，佔留學生總數的7%。

外交部：反華勢力污名化中國留學生

美國司法部國家安全事務助理部長約翰·德默斯（John Demers）近日表示，這類機場篩查是「有針對性的」。

從目前公布的案件中來看，被篩查的中國研究員大多是碩士、博士學生或教員，研究領域多為理工科。

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對於美方的指控，在北京，外交部發言人華春瑩曾表示，一段時間以來，美國一些極端反華勢力出於個人政治私利，和打壓遏制中國發展的戰略需求，處心積慮編造無數謊言，對中國留學人員污名化和妖魔化，以莫須有罪名，甚至動用司法力量惡意打壓中國在美留學生。

她說，希望美方能夠理性看待中美關係、中美人文交流，多做有利中美人民相互理解、正確認知，更加友好合作的一些事情。

責任編輯：尹航

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