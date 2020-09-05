  • 30°C
香港時間 : 2020905日 (六) 17:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】中國留學生回國難 在美最後兩小時在審問中度過

國情動向 15:45 2020/09/05

分享：

中美關係惡化體現在教育方面，華府開始對離開美國的中國留學生進行嚴格的出境檢查。據BBC（英國廣播公司）報道，中國留學生Keith Zhang在波士頓洛根國際機場被執法人員提問及檢查電子設備，並被問及與中國共產黨的關係、在美訪學的資金來源、在中美的研究項目是否能應用在軍事上等問題。

美國國務卿蓬佩奧早前曾稱中國留學生前往美國竊取知識產權，令美國遭受重大損失。

留學生被問及研究項目能否用於軍事

來自中國的博士生Keith Zhang此前在美國布朗大學（Brown University）心理學系訪學一年。當他準備離境時，機場廣播通知他到登機口櫃台，隨後見到那裡有兩名配槍的美國執法人員。

報道稱，其中一名執法人員在提問，同時另一人則在檢查他的電子設備。Keith Zhang說，「他們提問的假設是：『你一定是來竊取技術的』」。

他沒有預料到，他在美國國土上的最後兩個小時是在審問中度過。執法人員詢問他與中國共產黨的關係、在美訪學的資金來源、在中美的研究項目是否能應用在軍事上等問題。

報道提到，Keith Zhang在美國訪學期間獲得中國國家留學基金委提供的獎學金。訪學期間，留學基金委向他提供每月1,900美元（約14,725港元）的津貼，他每六個月要向留學基金委上交一份學習小結。據Keith Zhang說，他在美國的導師會閲讀小結並簽字。

美大學傳驅逐中國公派留學生 華春瑩：若美一意孤行 損自身利益

【中美角力】3個數據話你知 美國若限制華留學生會損失幾多

【中美角力】美北德州大學驅逐所有中國公派留學生 限1個月內離境

【中美角力】「美趕客華拒回」BBC：留學生進退維谷

根據美國喬治城大學一份近期的調查報告，留學基金委資助了約65,000名中國海外留學生，佔留學生總數的7%。

外交部：反華勢力污名化中國留學生

美國司法部國家安全事務助理部長約翰·德默斯（John Demers）近日表示，這類機場篩查是「有針對性的」。

從目前公布的案件中來看，被篩查的中國研究員大多是碩士、博士學生或教員，研究領域多為理工科。

華春瑩稱港區國安法根本不是人權問題 「有人掏空心思破壞中英關係」

【5個不答應】華春瑩建議蓬佩奧讀習講話 「對美極端反華勢力最響亮回答」

美限中國外交官活動 華春瑩批「得了反華妄想症」

對於美方的指控，在北京，外交部發言人華春瑩曾表示，一段時間以來，美國一些極端反華勢力出於個人政治私利，和打壓遏制中國發展的戰略需求，處心積慮編造無數謊言，對中國留學人員污名化和妖魔化，以莫須有罪名，甚至動用司法力量惡意打壓中國在美留學生。

她說，希望美方能夠理性看待中美關係、中美人文交流，多做有利中美人民相互理解、正確認知，更加友好合作的一些事情。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

美國司法部 英國廣播公司 機場 波士頓 北京 美國 中國 英國 喬治城 美元

下一篇文章

議長訪台引中捷關係緊張 捷克鋼琴廠商遭中國客戶取消百萬訂單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

兵不厭詐！美軍機疑用假身份巡南海 回程「露出馬腳」
兵不厭詐！美軍機疑用假身份巡南海 回程「露出馬腳」
德國也宣佈「印太戰略」 中國歐洲關係面臨大考
德國也宣佈「印太戰略」 中國歐洲關係面臨大考
【中美角力】華為謀用「俄羅斯兵團」抗美 　任正非透露玄機
【中美角力】華為謀用「俄羅斯兵團」抗美 　任正非透露玄機
【中美角力】習近平提「5個不答應」 對中美關係釋何信號？
【中美角力】習近平提「5個不答應」 對中美關係釋何信號？
華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖
華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖
【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌
【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌