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【內循環】學者李稻葵：數字貿易是開放亮點 但出口量仍不足

經濟脈搏 17:54 2020/09/05

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面對新的世界格局，中央強調「內外雙循環」。清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵指出，數字貿易是雙循環時代服務貿易高質量開放的亮點，但出口量仍顯不足。他又表示，下一步應做好、做強自己的數字貿易，做好產權保護、隱私保護等，並呼籲與美國等主要國家合作打造數字貿易的共同準則。

中國服貿遠落後於應有的經濟地位

據內媒報道，李稻葵今日（5日）在2020年中國國際服務貿易交易會高峰論壇表示，雙循環發展階段本質是以國內的市場、生產要素和技術為基礎，加上高質量對外開放，兩個「輪子」相互協調、共同推動經濟發展的新階段。雙循環的兩個重要點，一是自己的統一大市場要做好，內需要提升；二是要以更高質量的開放促進中國經濟發展的質量。

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他認為，雙循環時代高質量對外開放的關鍵之關鍵是服務貿易的提升。與服務業占中國GDP比重形成鮮明對比的是，中國在國際貿易領域的服務貿易仍然不足。「去年全年我們產品貿易順差4,200億美元，服務貿易卻是逆差2,600億美元，我們的服務貿易遠遠落後於應有的經濟地位。」

籲與美合作 打造數字貿易共同準則

李稻葵說，「中國服務貿易增長的潛力是非常大的，講幾個小數字，你看德國的服務貿易占GDP比重18%。美國是7%左右，印度是12%，我們只有5%，所以服務貿易高質量開放是下一階段我們高質量開放的重中之重。」

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他指出，在雙循環時代，服務貿易高質量開放的亮點是數字貿易。因為即使按數字貿易的寬口徑定義，中國數字貿易占全球占整個數字貿易的比重也僅為4.5%，出口量仍然不夠。「下一步應做好、做強自己的數字貿易，做好產權保護、隱私保護等，還要處理好國家安全、公共安全與個人用戶體驗、用戶自由度之間的平衡。更重要的，也是具有挑戰性的是在國際上與美國等主要國家共同合作，打造數字貿易的共同準則。」

責任編輯：尹航

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