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中國版穿梭機來也 「可重複使用航天器」返回成功

國情動向 15:05 2020/09/06

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中國太空穿梭機研發相信取得進展。官媒報道，中國「可重複使用試驗航天器」在太空飛行2天後，成功返回地球。中國今次航天試飛十分低調，官方只發放簡短消息，未帶相片或影片。但外界相信，「可重複使用航天器」即航天飛機。官方指出，可重複使用航天器能以便捷、廉價方式往返太空。

中國版穿梭機來也 「可重複使用航天器」返回成功（想像圖）

新華社報道，中國可重複使用試驗航天器，環繞地球軌道飛行2天後，周日（6日）成功返回預定著陸場。報道指，今次試驗圓滿成功，標誌着中國可重複使用航天器技術研究取得重要突破，後續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。

兩天前（4日），央媒報道，中國可重複使用試驗航天器，在酒泉衛星發射中心成功發射。航天器搭載於長征2號F運載火箭發射升空，在太空軌道期間開展可重複使用技術驗證。這是長征2號F運載火箭第14次執行發射任務。

中國火星任務 一次滿足美國25年願望

中國航天科技集團公司2017年曾公佈，計劃於2020年發射可重複使用航天器。公司當時指出，有別於傳統一次性使用航天器，可重複使用航天器能夠像飛機一樣飛行，將人員和貨物送上地球軌道，然後返回地面；新航天器維護較為容易，可以較低成本提高發射頻率，為更多人上太空提供機會。

中國今次試驗航天器由火箭發射，相信與美國空軍X-37B，以及美企Sierra Nevada Corporation研發的逐夢者（Dream Chaser）航天飛機相似。X-37B及逐夢者外型都與飛機相似，升空時是由傳統火箭搭載，返回時則像飛機一樣，依靠空氣動力學原理飛行。

美國空軍X-37B（想像圖）

相比美國太空總署已退役穿梭機，X-37B及逐夢者體型都小很多，彌補了穿梭機負擔不必要重量升空的缺陷。中國可重複使用航天器體型，預料與X-37B及逐夢者相當。

美企SNC逐夢者航天飛機Dream Chaser

美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差

中國今次發射航天器，未知是否就是「神龍」空天飛機。疑似神龍空天飛機照片早在2007年已流傳網絡。神龍空天飛機當時掛載於轟-6轟炸機機身下方，相信以轟-6作為母機起飛，到達高空後與母機分離，再飛出大氣層到達太空。

當年流傳中國神龍空天飛機照片，可見掛在轟-6機身下方

空天飛機（Aerospaceplane）與航天飛機（Spaceplane）分別在於，空天飛機不用火箭發射，能直接在機場跑道起飛前往太空。但直正能獨自完成往返太空的空天飛機至今尚未出現，而神龍空天飛機試驗進展也一直相當神秘，這飛行器的確切類別亦有待觀望。

中美火星任務睇頭多 難過去月球好多

天問一號能否成功著陸火星　關鍵在於精準「剎車」

中國高分九號05星征空 長征二號丁一箭三星成功發射

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責任編輯：連兆鋒

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