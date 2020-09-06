▲ 【中美5G角力】美國移除華為要花140億 國會還未批

中美5G科技戰，美國禁用華為、中興等中國電訊設備，但過程並不輕鬆。美國鄉郊地區電訊商多使用便宜的華為、中興設備，移除成本高逾18億美元（約140億港元），而美國國會也尚未批准這筆款項報銷。

美國聯邦電訊委員會（FCC）日前表示，美國鄉郊地區電訊商報銷，替換中國製造設備費用為18.37億美元。美國國會至今只批准了為電訊商報銷替換設備成本，但未有批出款項。FCC則相信，成本中的16.2億美元符合報銷條件。

FCC 6月正式將華為及中興定為「美國國安威脅」，禁止美國企業使用聯邦政府資助，購買華為及中興設備。FCC去年亦通過方案，要求鄉郊地區電訊商移除華為及中興設備。

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FCC稱，目前使用華為、中興設備的美國電訊商，數量超過50家，主要是較小型電訊商，但也有若干較大型企業，包括CenturyLink及Verizon。

Verizon則表示，旗下網絡現時沒有華為或中興設備，但部分客戶使用的VoiceLink裝置由華為製造，這批裝置預料今年內停止使用。

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責任編輯：連兆鋒