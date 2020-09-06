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【華為風暴】任正非：處在特別困難時期 「沒有退路就是勝利之路」

國情動向 17:02 2020/09/06

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面對美國封殺、9月15日芯片斷供大限，中國電訊設備巨頭華為頻頻釋放積極信號。華為創辦人任正非近日表示，華為處在一個特別困難的時期，勉勵員工要讓打勝仗的思想成為信仰，「沒有退路就是勝利之路」，而向美國學習的精神沒有改變。

任正非上月31日在新員工座談會上講話，華為心聲社區日前刊出全文。內地傳媒報道，這是鼠年以來，任正非首次對外公開的內部重磅發聲。

磨難讓更多英雄產生 在困難中變得更有水平

任正非表示，當前華為處在一個比較困難的歷史時期，可能會遇到想像不到的困難，但這也是一個最大的機會時期。他提到，華為的戰略定位是一間商業公司，期望商業上能成功，沒有其他戰略定位。如果做其他方面，沒有能力就不可能成功。所以要收縮在一個合理的能力面上，在這個面上爭取能成功。

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他稱，處在一個特別困難的時期，特別優秀的人才正在成長。華為的研發系統有9萬多人，如果能像西方公司一樣得到優質資源，就不需要這麼多人，或作出更優秀成績，還能創造出更高價值，但這個磨難會讓更多英雄產生。

他解釋，美國一個文件下來，幾千個電路板要改板，更換零部件，算法也不一樣；剛改完，又要改到另外幾千塊板去；然後打擊變換了，又要改到另一種形式，幾千塊板的反複迭代，有多少英雄豪傑。研發之所以沒有結構性改革，就是給他們寬鬆環境，讓他們適應，認為這支隊伍在困難中變得更有水平、堅強。

任正非又引用美軍馬丁·鄧普西上將的話，稱「要讓打勝仗的思想成為一種信仰；沒有退路就是勝利之路」，並指向美國學習的精神，並沒有因為美國打擊華為而改變。

高端芯片或可撐半年

在美國制裁下，華為會在9月15日後無法製造麒麟芯片（晶片），今年推出的麒麟9000可能是最後一代華為麒麟高端芯片。

《環球時報》引述通信行業資深獨立分析師黃海峰稱，麒麟9000備貨量在1000萬片左右，意味著約1000萬部華為手機可以用上這一芯片，或可支撐半年左右。當備貨用完後，華為手機尤其是高端手機業務，很快會遇到巨大挑戰。通信專家項立剛則認為，如果禁令嚴格，未來一年華為手機出貨量或大量下滑。

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責任編輯：林佩怡

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