華為禁令9月15日生效前趕囤貨 市場估「絕版」麒麟芯片仍可供應半年

華為禁令即將在9月15日生效，內地媒體報道，華為近期已大量囤貨，為供應鏈斷鏈預做準備；市場評估，目前華為最新一代的麒麟9000芯片（晶片），在禁令生效後，仍可供應約半年。

據《環球時報》報道，距離美國政府的芯片禁令生效還有不到10天時間，中國通訊設備商華為正趕在9月15日前盡力增加芯片庫存，為「斷供」做準備。

通信行業獨立分析師黃海峰表示，華為「最後一代」高端芯片麒麟9000備貨量在1,000萬片左右，意味約1,000萬部華為Mate40/Pro手機可以用上這一芯片，或可支撐半年左右。

當備貨用完後，華為手機業務，尤其是高端手機業務將面臨巨大挑戰。報道稱，為滿足華為5納米芯片訂單需求，台積電正在24小時不停歇生產，目標要在9月14日前全部交貨。

華為消費者業務CEO余承東上月表示，正在想辦法面對芯片供應的封殺，「很遺憾的是我們在半導體製造方面，在重資產投入型的領域，這種資金密集型的產業，華為沒有參與，我們只做到了芯片的設計，但沒搞芯片的製造，是我們非常大的一個損失。」

【華為風暴】任正非：處在特別困難時期 「沒有退路就是勝利之路」

「華為永不忌恨美國」 任正非大學談話紀要全文

【中美5G角力】美國移除華為要花140億 國會還未批

【華為禁令】麒麟芯片絕版效應 華為手機普漲300人幣兼缺貨

華為快公布升級3系統 迎戰美國圍堵大時代

【中美5G角力】聯發科力爭供貨華為 已向美國申請9月15日後繼續出貨

責任編輯：馬佩君

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即了解【5G發展】新形勢

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道