▲ 中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑

新冠肺炎疫苗競賽，單計滅活疫苗，中國已有3款進入第3階段臨床測試。中國3款新冠肺炎滅活疫苗由2家企業研發，研發中的產品周末在北京2020年中國國際服務貿易交易會亮相。據介紹，若試驗順利，3種疫苗可以年底面市，合計每年生產6億劑。

中國3款新冠肺炎滅活疫苗之中，2款由國藥集團研發，分別由國藥集團旗下武漢生物製品研究所，以及北京生物製品研究所生產，兩地廠房合計可年產3億劑。

國藥集團2款疫苗 已獲批緊急使用

國藥集團表示，上述2款滅活疫苗正在阿聯酋、巴林、秘魯、摩洛哥、阿根廷等國家和地區展開試驗，已入組接種5萬人，樣本人群覆蓋115個國別，各方面進展均全球領先；效能方面，從目前數據看，國內北京新發地、新疆的毒株及歐洲等地的毒株，疫苗都能覆蓋掉。

國藥集團滅活疫苗7月已經獲批，在內地緊急使用。在中國以外，這兩款疫苗亦已收到十幾個國家的臨床試驗批件。

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科興生物「克爾來福」 年產3億劑

中國另一款新冠肺炎滅活疫苗，則由科興控股生物技術公司研發，名為「克爾來福」，目前在巴西、印尼多個國家3期測試，而疫苗產業化建設亦已完成，產能可達每年3億劑。

在中國國際服務貿易交易會上，科興生物展出了2種包裝形式的「克爾來福」疫苗，包括西林瓶包裝和預充注射器包裝。公司介紹，預充注射器包裝使用便捷，但運輸成本較高；西林瓶包裝提升空間效率，節省運輸成本，更經濟實用。

科興生物總部位於北京，目前在美國納斯達克交易所上市。科興生物網站介紹，公司曾生產中國第一支甲肝滅活疫苗、第一支大流行流感疫苗，以及首支不含防腐劑的國產流感病毒裂解疫苗，還曾研製出全球第一支SARS冠狀病毒滅活疫苗（完成1期臨床研究）。

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滅活疫苗是最為傳統的疫苗技術，原理是把病毒毒株分離出來培養，然後將其殺死（滅活），使之失去傳染和繁殖能力，注射入人體後仍能刺激抗體產生，使免疫系統對付病毒。

滅活疫苗製作方法簡單快速，但人手需求比其他種類疫苗高。歐美藥廠已放棄研發滅活疫苗，而目前研發新冠肺炎滅活疫苗的也全是中國廠藥。

除了滅活疫苗，中國也在研發其他種類新冠肺炎疫苗，例如康希諾生物、軍事科學院合作研發的Ad5-nCoV腺病毒載體疫苗，也正在俄羅斯3期測試。

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責任編輯：連兆鋒