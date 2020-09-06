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「中美關係像自由落體」 世銀前行長警告這是世界一大危機

國情動向 17:58 2020/09/06

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中美關係惡化之際，世界銀行前行長佐立克（Robert Zoellick）表示，中美關係就像自由落體，不知最低點在哪裏，這是非常危險的情況，而中美交惡是對全球經濟復蘇的嚴重威脅。

佐立克接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時警告，如果各國不共同合作面對當前危機，世界就會與1900年時期所經歷的相似。他強調，合作是唯一方法，讓全球經濟走出衰退。

他提到，中美加劇緊張是一大憂慮，又警告世界將越來越似1900年強國相互競爭的時期，各國或選擇離開全球化，追求自身民族主義利益。

從1899年到1900年，美國提出有關中國的「門戶開放」政策，確保在中國通商的美國等強國「利益均沾、機會平等」的同時，「保持中國的領土與行政完整」。惟1900年中國發生義和團事件，招致八國聯軍入侵，之後清朝政府被迫同列強簽訂《辛丑條約》，當中巨額賠款被稱為「庚子賠款」。

籲合作走出經濟衰退 批特朗普保護主義

在2007年至2012年擔任世界銀行行長的佐立克，經歷了全球金融危機。他稱，當時有二十國集團（G20）峰會，各國央行合作。時任總統喬治布殊、之後的總統奧巴馬與英國前首相白高敦，都有在國際層面努力。中國當年也有非常強大的刺激計劃，及在多方面合作，「但今天我們再沒有合作的意識」。

他呼籲美國與中國合作，尋找應對新冠疫情的解決方法，而非為此提出起訴。他批評，特朗普對美國盟友的疑忌和保護主義，加劇亞洲國家的不安，因為目前中國的力量開始籠罩該區。

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責任編輯：林佩怡

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