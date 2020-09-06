騰訊微博走向歷史。騰訊宣佈，騰訊微博會於9月28日晚上11時59分，停止服務和結束營運，現有用戶屆時會無法登錄騰訊微博。曾經何時，騰訊微博用戶人數曾超過新浪微博，但其後都與中國多家科企的微博一樣，遭新浪微博比下去，加上騰訊旗下微信興起，騰訊微博實際上多年前已處於基本廢棄狀態。

▲ 騰訊微博不敵新浪微博與微信 9月28日關閉

騰訊微博團隊公告表示，關閉騰訊微博是由於業務調整所下決定。公告提醒，用戶可在騰訊微博停止服務前，把有需要保留的信息備份。

騰訊微博於2010年開放註冊使用。該時期中國微博市場群雄並起，除了騰訊、新浪、搜狐、網易4大門戶網站，加上人民網等也推出微博。騰訊微博用戶在2011年達到3.1億，超過新浪微博的2.5億，每日活躍用戶亦達5,000萬，為新浪微博2倍。

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不過，網絡市場似乎並容不下如此多的相似服務。幾年間，新浪微博一騎絕塵。網易微博2014年閉閉，搜狐微博同年遭到廢棄，而騰訊微博也在當年傳出業務已經撤銷。

微信早已成為中國人生活不可或缺程式下，騰訊微博現在宣佈正式關閉，事實上並不令人意外。至於人民網微博，亦已於去年結束營運。

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責任編輯：連兆鋒