  • 29°C
香港時間 : 2020906日 (日) 20:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

騰訊微博不敵新浪微博與微信 9月28日關閉

社會熱點 18:55 2020/09/06

分享：

騰訊微博走向歷史。騰訊宣佈，騰訊微博會於9月28日晚上11時59分，停止服務和結束營運，現有用戶屆時會無法登錄騰訊微博。曾經何時，騰訊微博用戶人數曾超過新浪微博，但其後都與中國多家科企的微博一樣，遭新浪微博比下去，加上騰訊旗下微信興起，騰訊微博實際上多年前已處於基本廢棄狀態。

騰訊微博不敵新浪微博與微信 9月28日關閉

騰訊微博團隊公告表示，關閉騰訊微博是由於業務調整所下決定。公告提醒，用戶可在騰訊微博停止服務前，把有需要保留的信息備份。

騰訊微博於2010年開放註冊使用。該時期中國微博市場群雄並起，除了騰訊、新浪、搜狐、網易4大門戶網站，加上人民網等也推出微博。騰訊微博用戶在2011年達到3.1億，超過新浪微博的2.5億，每日活躍用戶亦達5,000萬，為新浪微博2倍。

美國微信用戶要求法院 迫特朗普速交「威脅國安」證據

不過，網絡市場似乎並容不下如此多的相似服務。幾年間，新浪微博一騎絕塵。網易微博2014年閉閉，搜狐微博同年遭到廢棄，而騰訊微博也在當年傳出業務已經撤銷。

微信早已成為中國人生活不可或缺程式下，騰訊微博現在宣佈正式關閉，事實上並不令人意外。至於人民網微博，亦已於去年結束營運。

美國禁微信iPhone重傷？特朗普說「隨便吧」

兩大原因 美國禁微信讓中國移民憂心如

美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

「中美關係像自由落體」 世銀前行長警告這是世界一大危機
今日
「中美關係像自由落體」 世銀前行長警告這是世界一大危機
華為禁令9月15日生效前趕囤貨 市場估「絕版」麒麟芯片仍可供應半年
今日
華為禁令9月15日生效前趕囤貨 市場估「絕版」麒麟芯片仍可供應半年
【華為風暴】任正非：處在特別困難時期 「沒有退路就是勝利之路」
今日
【華為風暴】任正非：處在特別困難時期 「沒有退路就是勝利之路」
中國版穿梭機來也 「可重複使用航天器」返回成功
今日
中國版穿梭機來也 「可重複使用航天器」返回成功
中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑
今日
中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑
社交平台 騰訊 微博 微信 新浪（美：SINA） 中國

下一篇文章

中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【花木蘭】外媒揭迪士尼做了這些事 為真人版《花木蘭》迎合中國市場
【花木蘭】外媒揭迪士尼做了這些事 為真人版《花木蘭》迎合中國市場
【新冠肺炎】武漢大學生時隔8個月得以返校 發現寵物已變「標本」（有片）
【新冠肺炎】武漢大學生時隔8個月得以返校 發現寵物已變「標本」（有片）
英超煞停內地轉播 PP體育據報起訴英超聯（更新版）
英超煞停內地轉播 PP體育據報起訴英超聯（更新版）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知
成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知
【糧食安全】廣東江門試種海水稻獲豐收 10月可上市銷售
【糧食安全】廣東江門試種海水稻獲豐收 10月可上市銷售