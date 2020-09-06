報告：北上廣深已成中國「超一線」城市

中國發展研究基金會與普華永道周日（6日）發布《機遇之城2020》報告，普華永道中國管理諮詢部合夥人金軍表示，根據最新研究，無論是體量規模或發展質量，北京、上海、廣州及深圳已經是中國名副其實的「超一線」城市，在國際上也有各自的影響力。

報告作為中國國際服務貿易交易會的成果之一。報告觀察對象為42個中國城市，評估工具包括10個觀察維度，涵蓋經濟發展、社會民生、城市基礎設施等層面。今年還特別關注從醫療衛生、城市生產安全、自然災害、公共安全等角度衡量城市的韌性程度。

機遇之城 香港排第九

綜合排名中，排在前10 位的城市依次為北京、上海、廣州、深圳、成都、南京、杭州、武漢、香港、鄭州。金軍指出，北上廣深是能與世界級城市比肩的，也是城市集聚效應的典型體現。

近年來發展迅速的「新一線」城市如成都、南京、杭州、武漢、鄭州同樣排前10，亦具充足的發展動力和人才吸引力。

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中國發展研究基金會秘書長方晉表示，今年突如其來的新冠肺炎疫情，對城市發展和治理構成嚴峻的挑戰，大城市是這場危機中的主戰場。而中國較好地控制疫情，大城市良好的基礎設施、信息技術普遍應用、社區管理嚴密高效、社會組織廣泛參與、強烈公民意識，在應對疫情發揮關鍵作用，展示了城市特別是大城市和城市群地區，強大韌性和修復能力。

金軍指出，疫情讓城市管理者更深刻意識到，增強城市應對各類重大突發事件的韌性、推動城市精細化管理的重要性和緊迫性。而中國經濟正轉向高質量發展階段，因地制宜探尋一條經濟、社會、環境協調並進的可持續發展之路愈發關鍵。

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責任編輯：林佩怡

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