蘇州「文明碼」惹議 官方回應：自願註冊 不作處罰依據

在新冠肺炎疫情爆發後，內地各地都建立「健康碼」。蘇州日前在包括健康碼的「蘇城碼」App推出「文明碼」，號稱全國首創，但引發爭議，被批評侵犯私隱，並將市民劃分等級。

澎湃新聞引述蘇州市文明辦相關負責人回應稱，「文明碼」初衷以正向激勵為原則，以市民自願註冊為前提，不存在強制，而得分高低亦不與個人信用掛鉤，對入學入戶均無影響，也不會作為二次處罰或懲戒的依據。

蘇州市文明辦稱，目前「蘇城文明碼」階段性測試已經結束。當地相關部門正抓緊修訂完善，待今後條件成熟後再推出試行。

「警示和懲戒」憑證 等級高有生活優惠

新版「蘇城碼」搭載新功能「文明碼」，內地傳媒報道，這是通過「一人一碼」構築文明積分信息識別體系，形成市民文明程度「個性畫像」。目前影響這個分數的有兩個指數，分別為文明交通指數和文明志願指數，其他文明指數未開放。

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據《南方都市報》，交通文明指數適用於18歲及以上的在蘇州的人士，基本分是1000分，上限也是1000分。計分周期為一年，屆滿後重新計分。扣分由個人交通違法行為處罰記錄產生，機動車闖紅燈扣50分，酒後駕駛扣100分。加分則由參加交通志願執勤活動產生。

至於文明志願指數，則將其義工服務積分，轉換成文明志願指數。報道稱，未來考慮各部門需求，再研判推出其他文明積分項目。

報道指出，蘇州公安官方微信文章提到，「文明碼」可作為警示和懲戒綜合文明指數低於下限人員的電子憑證，以及外來人口積分入戶志願服務電子憑證。文明積分等級高的市民將享受工作、生活、就業、學習、娛樂的優先和便利。

文明不能量化 網民批評將市民劃分「三六九等」

有網民質疑，文明是否真的能用分數來量化，批評以此約束市民、甚至有劃分「三六九等」的意思，又擔心公權力過度介入私人和道德領域。另有網民認為，交通違法行為有交警部門的處罰，還要在「文明碼」上受到所謂的「懲戒」，顯然不合理。

澎湃新聞引述相關部門負責人稱，有關「警示和懲戒」並不對個人產生影響。其舉例，如有單位要參評文明單位，若有很多員工文明積分明顯較低，或多人交通違法，就會慎重考慮。至於文明積分優惠，會類似有坐公交、看電影優惠，兌換水杯、毛巾等。

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該負責人表示，「懲戒」和「優惠」不是把人按照文明程度劃分「三六九等」，也沒有和個人信用、落戶、就業掛鉤，不會對市民的權益進行「二次傷害」。

責任編輯：林佩怡

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