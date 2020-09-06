  • 29°C
香港時間 : 2020906日 (日) 23:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

蘇州「文明碼」惹議 官方回應：自願註冊 不作處罰依據

國情動向 22:30 2020/09/06

分享：

在新冠肺炎疫情爆發後，內地各地都建立「健康碼」。蘇州日前在包括健康碼的「蘇城碼」App推出「文明碼」，號稱全國首創，但引發爭議，被批評侵犯私隱，並將市民劃分等級。

澎湃新聞引述蘇州市文明辦相關負責人回應稱，「文明碼」初衷以正向激勵為原則，以市民自願註冊為前提，不存在強制，而得分高低亦不與個人信用掛鉤，對入學入戶均無影響，也不會作為二次處罰或懲戒的依據。

蘇州市文明辦稱，目前「蘇城文明碼」階段性測試已經結束。當地相關部門正抓緊修訂完善，待今後條件成熟後再推出試行。

「警示和懲戒」憑證 等級高有生活優惠

新版「蘇城碼」搭載新功能「文明碼」，內地傳媒報道，這是通過「一人一碼」構築文明積分信息識別體系，形成市民文明程度「個性畫像」。目前影響這個分數的有兩個指數，分別為文明交通指數和文明志願指數，其他文明指數未開放。

【新冠肺炎】內地本土病例 患者持湖北健康「綠碼」卻發病

【新冠肺炎】中國推健康碼抗疫 溫州曾錯現大量「紅色警報」引恐慌

據《南方都市報》，交通文明指數適用於18歲及以上的在蘇州的人士，基本分是1000分，上限也是1000分。計分周期為一年，屆滿後重新計分。扣分由個人交通違法行為處罰記錄產生，機動車闖紅燈扣50分，酒後駕駛扣100分。加分則由參加交通志願執勤活動產生。

至於文明志願指數，則將其義工服務積分，轉換成文明志願指數。報道稱，未來考慮各部門需求，再研判推出其他文明積分項目。

報道指出，蘇州公安官方微信文章提到，「文明碼」可作為警示和懲戒綜合文明指數低於下限人員的電子憑證，以及外來人口積分入戶志願服務電子憑證。文明積分等級高的市民將享受工作、生活、就業、學習、娛樂的優先和便利。

文明不能量化 網民批評將市民劃分「三六九等」

有網民質疑，文明是否真的能用分數來量化，批評以此約束市民、甚至有劃分「三六九等」的意思，又擔心公權力過度介入私人和道德領域。另有網民認為，交通違法行為有交警部門的處罰，還要在「文明碼」上受到所謂的「懲戒」，顯然不合理。

澎湃新聞引述相關部門負責人稱，有關「警示和懲戒」並不對個人產生影響。其舉例，如有單位要參評文明單位，若有很多員工文明積分明顯較低，或多人交通違法，就會慎重考慮。至於文明積分優惠，會類似有坐公交、看電影優惠，兌換水杯、毛巾等。

【新冠肺炎】政府指疫情穩定後將推健康碼　未來一兩周再派「銅芯抗疫口罩」

【新冠肺炎】張建宗︰政府正研發手機程式　供市民作進出場所紀錄

該負責人表示，「懲戒」和「優惠」不是把人按照文明程度劃分「三六九等」，也沒有和個人信用、落戶、就業掛鉤，不會對市民的權益進行「二次傷害」。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
2020/09/01
【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
【新冠肺炎】張建宗︰政府正研發手機程式　供市民作進出場所紀錄
今日
【新冠肺炎】張建宗︰政府正研發手機程式　供市民作進出場所紀錄
【新冠肺炎】政府指疫情穩定後將推健康碼　未來一兩周再派「銅芯抗疫口罩」
2020/09/05
【新冠肺炎】政府指疫情穩定後將推健康碼　未來一兩周再派「銅芯抗疫口罩」
【新冠肺炎】中國推健康碼抗疫 溫州曾錯現大量「紅色警報」引恐慌
2020/03/04
【新冠肺炎】中國推健康碼抗疫 溫州曾錯現大量「紅色警報」引恐慌
社會民生 健康碼 蘇州

下一篇文章

報告：北上廣深已成中國「超一線」城市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌
【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌
美國微信用戶要求法院 迫特朗普速交「威脅國安」證據
美國微信用戶要求法院 迫特朗普速交「威脅國安」證據
【中美角力】中國留學生回國難 在美最後兩小時在審問中度過
【中美角力】中國留學生回國難 在美最後兩小時在審問中度過
華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖
華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖
【中美角力】華為謀用「俄羅斯兵團」抗美 　任正非透露玄機
【中美角力】華為謀用「俄羅斯兵團」抗美 　任正非透露玄機
【5個不答應】華春瑩建議蓬佩奧讀習講話 「對美極端反華勢力最響亮回答」
【5個不答應】華春瑩建議蓬佩奧讀習講話 「對美極端反華勢力最響亮回答」