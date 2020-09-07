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華為任正非：員工不必顧戰略 20萬人盡本職即成體系

國情動向 11:15 2020/09/07

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華為任正非：員工不必顧戰略 20萬人盡本職即成體系

中美5G科技戰，華為面臨美國政府9月15日晶片（芯片）禁令在即，華為據報加緊儲備之餘，華為創辦人任正非近日亦更加活躍，傳揚掌舵華為理念。任正非表示，華為處在動蕩之中，首先要堅定不移保持沉靜。任正非又稱，華為不需要每個員工都去理解公司戰略，20萬人只要做好本份，即成一個完整體系。

內地傳媒引述華為內部電郵報道，華為上周舉行戰略預備隊學員和新員工座談會，任正非在會上講話坦言，華為可能會遇到想像不到的困難，但這也是一個最大的機會時期。「我們處在動蕩之中，首先要保持堅定不移的沉靜。」

任正非稱，華為的戰略定位就是一家商業公司，期望商業上能成功，沒有其他戰略定位；收縮在一個合理的能力面上，在這個面上華為爭取能成功。任正非指出，華為不需要每個員工都去閱讀公司的總戰略，不要關注太大的事情。「不在其位，不謀其政。沒有處在一定的位置，讀了也不一定理解。」

任正非要求在當前情況下，每個員工都要以做好自己的本職工作為中心。「我們20多萬人，每個人的本職工作疊加在一起，就是一個完整的體系。」

任正非：特別困難時期「沒有退路就是勝利之路」

華為職員沒有年齡限制 高管強制末位淘汰

任正非透露，華為未來的崗位分為3個類別：職員類、專家類、管理類。

第1類，職員類別，也叫專業化崗位。這些崗位對年齡沒有限制，因為有經驗，可以做到50-60歲，職級只有15、16級也可以，將來他們還會有工齡津貼、崗位補貼、質量補貼，保持一定的合理收入。

「華為永不忌恨美國」 任正非大學談話紀要全文

第2類，專家隊伍，專家要快速適應社會變化，趕不上時代變化就會掉隊，華為沒有收容隊。「專家的工作方式與組織形式，要垂直循環，也要有橫向循環；垂直循環使你能知天氣，又能吸收地氣，一些做出突出貢獻的員工也容易在循環中冒出來，但是不適應發展的專家淘汰也快。讓優秀份子能浮上來，我們才能保護這個人才。」

第3類是行政管理隊伍，主官和主管每年強制性10%的末位淘汰，即使全優秀也是硬性的，這樣才有新的血液循環。

華為915禁令前趕囤貨 「絕版」麒麟芯片料仍夠半年

對於華為的戰略預備隊，任正非表示，戰略預備隊是選拔制，是一個轉人磨芯的過程。「加強學習，加強自我激勵，不要過於在意一時成敗，只要堅持不懈地努力，烏龜也能追上龍飛船。」

但任正非同時稱，戰略預備隊不能像大學一樣以培養為中心，而是選拔制，包括有少量的淘汰。他強調戰略預備隊隊員自我學習和努力是最重要的，也自我激勵。他還鼓勵新員工差異化成長，拉開差距，要具有基層實踐經驗和解決實際問題的能力。允許員工內部自由流動。

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責任編輯：連兆鋒

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