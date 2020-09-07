▲ 【新冠肺炎疫苗】科興員工及家屬親試疫苗 90％已接種

新冠肺炎疫苗研製的全球競賽白熱化，中國疫苗生產商科興生物技術公司（Sinovac Biotech) 透露，根據中國政府啟動的新冠疫苗緊急使用方案，該公司90%的員工和家屬已經接種了Sinovac自己研發的實驗性新冠病毒疫苗。

路透社引述Sinovac 首席執行官尹衛東周日（6 日）表示，有大約2000到3000名員工以及他們的家屬自願接種了該公司研發的新冠疫苗，佔所有員工及家屬的九成。目前Sinovac研發的新冠疫苗已經進入到第三階段的臨床試驗。

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內地於7月開始啟動新冠疫苗緊急使用方案，目前還不清楚緊急接種疫苗的具體人數。中國希望利用實驗性疫苗來保護醫療人員、邊檢人員、食品工作者和防疫人員等特定人群，使他們不至於在新冠病毒捲土重來時被感染。

科興CEO稱 其妻及外父母都接種了

尹衛東對路透社說，新冠疫苗緊急使用所收集到的數據可以為疫苗的安全性提供證據，不過，這些數據不會被用來衡量是否准許疫苗用於商業用途的主要資料。

尹衛東說，接種疫苗者事前都被告之在接種後可能發生的副作用，以及這個疫苗只完成了初期和中期的試驗。醫生也會先詢問接種者的健康狀況。他說，人們接種後發生不良反應的機率「非常低」，他和妻子以及父母都接種了該公司研發的這個疫苗。

根據Sinovac贊助的一份疫苗中期試驗研究報告， 該公司的CoronaVac疫苗在接種後出現的副作用包括感到疲倦，發燒和疼痛，這些症狀大部分都很輕微。這份對600人所做的報告於上個月發表。

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另外，Sinovac和中國的國藥集團 （1099） 周六（5日） 同時宣布，又有四個國家同意對這兩家公司的新冠病毒候選疫苗進行後期臨床試驗。土耳其和孟加拉准許Sinovac在這兩個國家進行第三階段的試驗， 國藥集團則是得到了塞爾維亞和巴基斯坦的許可。

預計會有輕微副作用 如發燒和疼痛

科興生物研發的基於滅活新冠病毒微粒的疫苗已經在巴西和印尼進行過第三期試驗階段。在中國新增感染病例不斷減少的情況下，這兩家公司希望在海外尋求更多的試驗數據。

國藥集團副總裁張雲濤表示，該公司疫苗的第三階段試驗預計在10個國家有5萬人參與。阿拉伯聯合酋長國、巴林、秘魯、摩洛哥、阿根廷和約旦已經開始了對國藥的疫苗臨床試驗。他說，海外國家表示有興趣向國藥訂購5億劑疫苗。

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責任編輯：鄧國強

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