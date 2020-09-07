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【中美角力】副外長樂玉成：中美對抗是災難 不能重蹈冷戰覆轍

國情動向 11:15 2020/09/07

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中美交惡，中國外交部副部長樂玉成在官媒《人民日報》撰文，稱中美對抗對兩國和世界肯定是災難，而中美作為全球最大的兩個經濟體，決不能重蹈冷戰覆轍、掉入衝突陷阱，促美方與中方相向而行，讓中美關係盡快回到健康穩定發展的軌道。

樂玉成表示，中美關係正面臨建交以來最為嚴峻複雜的局面，批評美國一些政客惡意攻擊中國共產黨和中國政治制度，挑戰中國核心利益，干涉中國內政，蓄意全盤否定中美關係歷史，對中國全方位打壓遏制，百般阻撓中美各領域交往，竭力破壞中美合作大局。

他直斥美國一些政客身體已進入21世紀，而腦袋還停留在冷戰思維、零和博弈的舊時代。

當前中美紛爭「完全是美方挑起」

他強調，中國從不主動挑起爭端，而當前中美之間的紛爭完全是美方挑起，中方始終致力於維護中美合作大局。希望美方一些人順應時代潮流和普遍民意，採取建設性態度，摒棄衝突對抗思維，走對話合作之路，不搞「脫鉤」、多促交融，遵循中美三個聯合公報的精神和兩國政府達成的共識，讓中美關係回到正常軌道。

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同時盡快恢復和重啟各層級、各領域的對話機制，把問題拿到桌面上來談；防止戰略誤判，管控風險。

樂玉成指出，當今世界正處於百年未有之大變局，面對各種新威脅、新挑戰，中美關係能否繼續保持正確航向，關乎世界前途與命運。而中美對抗對兩國和世界肯定是災難，必須牢牢把握中美關係發展的正確方向，堅定推進中美關係健康穩定發展。

台灣涉港問題 沒有妥協空間

他稱，不衝突不對抗是發展中美關係的首要前提，中美歷史文化、社會制度、發展道路等差異，不應成為阻礙雙方交流的鴻溝，以及打壓和改變中國、逆轉中美關係的藉口，中美理應在求同存異基礎上相互借鑒。

至於台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題事關中國主權和領土完整，事關中方核心利益和關切，中方在這些重大問題上沒有妥協空間，不容任何外部勢力干涉。

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責任編輯：林佩怡

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