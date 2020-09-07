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中國8月美元計出口按年增長9.5%勝預期 進口跌2.1%遜預期（更新版）

經濟脈搏 11:04 2020/09/07

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中國海關總署周一（7日）公布，以美元計，中國8月出口按年增長9.5%，好過市場預期的7.5%，7月為增長7.2%；進口跌2.1%，跌幅較7月擴大0.7個百份點，預期為增長0.2%。

分析指出，隨著各國新冠肺炎防疫措施陸續解封，恢復經濟活動，帶動外需延續增長。

據海關總署，以人民幣計，中國8月出口按年增長11.6%；進口意外轉跌0.5%，7月為增長1.6%。貿易順差4165.9億元，增加74.4%。

據海關統計，今年1-8月，中國貨物貿易進出口總值20.05萬億元人民幣，比去年同期下降0.6%，跌幅較前7個月收窄1.1個百分點。其中，出口增長0.8%；進口下降2.3%；貿易順差2.05萬億元，增加17.2%。

對美貿易方面，今年首8月，中美貿易總值為2.42萬億元人民幣，下降0.4%，佔中國外貿總值的12.1%。其中，中國對美國出口下降0.5%；自美國進口增長0.2%。對美貿易順差1.32萬億元，減少0.8%。

8月財新中國製造業PMI升至53.1創9年半新高 新出口訂單年內首擴張

【中國經濟】服貿會開幕 習近平提出3倡議堅持擴大對外開放（有片）

【PMI解讀】內需變主引擎　加碼「內循環」是撐經濟王道

責任編輯：林佩怡

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