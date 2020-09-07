【中美角力】彭博數據稱中芯若遭制裁 中美台企影響同大

美國傳出考慮制裁中國芯片龍頭「中芯國際」（00981），若此事最終成真的話，代表美企、或使用美國技術的企業與中芯往來時，都需要向美國申請許可；分析發現，與中芯關係最密切的國家，除了中國以外，還有美國、台灣等，而且美企與中芯的關係之緊密，甚至與中企有過之而不及。

透過彭博Bloomberg Analytics的數據發現，中芯最主要的30間供應商中，竟有10間供應商來自美國，其中科林研發（Lam Research）是中芯最重要的美籍供應商，貢獻科林1.1%的營收；而在那30間供應商中，中企以6間位居第2，台企則以4間位居第3，德國、以色列、日本、南韓則各2間。

不過中芯最大的供應商，是全世界最重要的高端半導體設備製造商、來自荷蘭的艾司摩爾（ASML），中芯11%的資本支出是為了向ASML採購，不過中芯只貢獻ASML約0.12%的營收；至於中芯的最大中企供應商，上海矽產業集團就非常容易受到美國制裁的衝擊，因為該公司26.5%的營收來自中芯。

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若從客戶來看，中芯最大的38個客戶中，13間來自中國，來自台灣的客戶則居第2，共10間，美國則以9間位列第3，接下來是南韓的3間，而華為則是中芯最大的客戶，貢獻中芯18.7%的營收，而中芯的最大美國客戶則是高通（Qualcomm），佔高通3.9%的銷售成本。

據路透早前報道，一名美國國防部官員表示，特朗普府正考慮是否將中國最大的芯片製造商中芯國際列入貿易黑名單，並審查其與中國軍方的關係。倘成事，意味美國供應商在出貨給中芯前，必須取得特別許可。

中芯其後發聲明澄清，任何關於「中芯國際涉軍」的報道均為不實新聞，對此感到震驚和不解。該公司又稱，嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營；且與多個美國及國際知名的半導體設備供應商，建立多年良好的合作關係，美國商務部多年來針對中芯國際進口採購的設備，也已經核發多件重要的出口許可。

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責任編輯：游昊雲

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