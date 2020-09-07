【中國神秘穿梭機】軍方叫你去參考 美軍X-37B是甚麼

▲ 【中國神秘穿梭機】中國軍方叫你去參考 美軍X-37B是甚麼

中國「可重複使用航天器」首次往返太空成功。中國今次航天試飛十分神秘，官方沒有公佈照片或影片，甚至沒有交代「可重複使用航天器」的具體類型、名稱或型號。中國軍方消息則據報表示，外界可以參考美軍X-37B。X-37B太空飛機目前正在執行第6次任務，美軍對細節也是守口如瓶。X-37B任務時長更數以百日計，專家相信X-37B所做科學實驗都帶軍事用途，包括反衛星和未來對地偵測科技。

中國「可重複使用航天器」經過2天在軌運行後，周日（6日）順利返回地球，在預定着陸場降落。目前只知這款新型航天器由長征2號F運載火箭搭載升空，官方並未公佈着陸場地點或降落方式，但可以相信，航天器返回大氣層後是根據空氣動力學原理操作，主要依靠滑翔降落。

有中國軍方消息人士向《南華早報》表示，今次試驗寫下了多項第一，而航天器是新的，發射方式也不同，因此需要特別保密。「或者你可以看看美國的X-37B。」

中國版穿梭機來也 「可重複使用航天器」返回成功

美國X-37B是甚麼？

X-37無人太空飛機（航天飛機，俗稱穿梭機）由波音研發，至今造了3架。X-37A由美國太空總署（NASA），與美國國防部國防高等研究計劃局（DARPA）試驗使用。X-37B則有2架，由美國空軍用於執行任務。

X-37B像是美國已退役穿梭機（Space Shuttle orbiter）的縮小版本，長度只有不足9米，翼展4.6米，高2.9米，貨艙容量不比一輛皮卡車（農夫車）大很多。X-37B搭載於運載火箭發射，由於體型小，可以如人造衛星般藏在火箭頂部整流罩之下，外面看不見，不像穿梭機要綁在巨大火箭外面。

▲ X-37B在火箭頂部整流罩下的狀態

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機動太空站 X-37B一飛就是2年

X-37B 2010年首飛，今年執行第6次任務至今還在繼續。X-37B每次任務時間都長得驚人，以百日甚至以年計算，可見其續航力之長，相當於可自由機動的人造衛星或太空站。

X-37B任務列表 次數 發射日期 着陸日期 任務時長 1 2010年4月22日 2010年12月3日 224日9時24分 2 2011年3月5日 2012年6月12日 468日14時2分 3 2012年12月11日 2014年10月17日 674日22時21分 4 2015年5月20日 2017年5月7日 717日20時42分 5 2017年9月7日 2019年10月27日 779日17時51分 6 2020年5月17日 任務未完

X-37B一上天就是2年，美國空軍對太空飛機究竟做甚麼，基本上也是絕口不提，但外界還是能夠做一些有根據的猜測。

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神秘太空飛機 測試皆有軍事用途

波音航天總工程師Arthur Grantz曾透露，X-37項目一直在評估，航天器的自主導航以及其他系統，他未有明言美國空軍希望擁有可以實戰的太空飛機，但估計X-37B未來或會改裝為載人。

X-37B今年任務前，美軍與NASA首次披露了機上部分載荷，包括NASA的材料科學實驗，以及美軍的離子推進系統（ion thruster，以電場噴出高速離子，代替傳統火箭推力）。

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美國《Air & Space》雜誌指出，X-37B上所有的測試，明顯都有某種程度軍事用途。這層面非常廣泛，可以是通訊、導航、監控、反衛星，以至反制反衛星。但專家多數相信，重點是測試新型感應器，以作情報收集、導彈預警等用途，因為美國空軍很想利用細小但同等先進的衛星，取代以往龐大、昂貴的衛星。

當然，軍事科技發展也能惠及民間，GPS就是好例子。對於今次「可重複使用航天器」試驗，中國官方媒體報道時強調，後續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。

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責任編輯：連兆鋒