▲ 【白露2020】白露被稱一年裡最易病日子 5點禁忌你要知

今天是二十四節氣中的白露，為一年中晝夜溫差最大的一個節氣，被人稱為最易令人生病的一個節氣。專家指，這一段時間人們容易出現口唇咽喉乾燥、皮膚乾燥等症狀，這就是典型的「秋燥」，因此有5點養生與禁忌要注意。

「白露」節氣因天氣轉涼，白晝陽光尚熱，然太陽下山，氣溫便很快下降，至夜間空氣中的水氣遇冷凝結成細小的水滴，附著在金屬、枝葉或花瓣上，呈白色小水滴，尤其是經晨光照射，更加潔白無瑕，因而得「白露」美名，實際是天氣已轉涼。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」。肺是人體最「嬌嫩」的器官，而立秋後天氣逐漸變得乾燥，很容易傷肺，特別是老年人，如果因秋燥而傷肺，到冬季就容易感染許多肺部疾病。

他指，秋天是養肺潤肺的最佳時機，只有養好肺，到了冬天才能腎氣充足少生病。以下將依照食衣住行育樂來建議「白露」養生與禁忌：

其一：食的養生與禁忌

1.白露時節的飲食應當以健脾潤燥為主，宜吃性平、味甘或甘溫之物，宜吃營養豐富，容易消化的平補食品。

2.滋陰潤肺有梨、銀耳、蓮子、蓮藕、蜂蜜、百合、枸杞、蘿蔔、豆製品等。

3.多吃橙黃色蔬菜，例如南瓜、玉米等。

4.綠葉蔬菜補足維他命C很重要，例如菠菜、芥藍、菠菜等；上班族中的電腦族們如果多吃一些深色蔬菜，對保護視力有很好的作用。

5.水果有香蕉、桔子、蘋果等是不錯的選擇。

6.糧穀類食物為我們提供了豐富的營養成份，人體所需的蛋白質和能量，一半以上來自糧穀類食物。此外，它還提供了部分維生素和礦物質。雜糧粥、紅棗粥、紫薯粥、蓮子銀耳粥、瘦肉粥等，都是不錯的營養粥。

7.少吃魚蝦海鮮、生冷食物、醃製菜品和過於甘肥油膩的食物。如果這時候貪食寒涼，更容易把脾胃的機能變得不正常，損傷脾胃陽氣，尤其是脾胃虛寒者更應禁忌。

8.少吃辣椒等，以免影響肺、大便和皮膚。

9.進食不宜過飽，以免增加我們腸胃的負擔，導致胃腸疾病。

其二：衣的養生與禁忌

古人云：「白露秋分夜，一夜冷一夜。」，中醫有「白露身不露，寒露腳不露。」的說法，說明白露節氣一到，穿衣服就不宜赤膊露體，不能袒胸露背。另外，白露之後天氣冷暖多變，尤其是早晚溫差較大，很容易誘發傷風感冒或導致舊病復發，早晚要及時添加衣物。

其三：住的養生與禁忌

白露是一個天氣轉涼的節氣，雖然白天的氣溫仍可達三十多度，但夜晚仍會較涼，日夜氣溫差較大，若下雨則氣溫下降更為明顯，因此，要注意早晚添加衣被，睡臥不可貪涼。夜裡睡覺也要注意適當開啟窗戶，不可開太大，以免著涼；睡覺的時候，要用被子蓋住肚子和膝蓋，以免受涼。

其四：行的養生與禁忌

1.早起早睡，早睡以順應陰精的收藏，早起以舒達陽氣。

2.秋天適當早起，可減少血栓形成的機會；起床前適當多躺幾分鐘，舒展活動一下全身，對預防血栓形成也有幫助。這類疾病在秋末冬初發病率極高，發病時間多在長時間睡眠的後期，這是因為在睡眠時血液在腦血管的流動速度變慢，血栓容易形成之故。

3.古云：「春困秋乏。」，在這個時節，人們依然會感覺的疲乏，所以應該睡好子午覺（子時：晚上23至01點，午時：中午11至13點），注意多喝水，保護好皮膚。

其五：育的養生與禁忌

1.白露節氣的養生重點是加強身體鍛鍊，雖然秋天比較適合戶外運動，但白露季節選擇運動項目應因人而異，量力而為，並持之以恆。白露時節天高氣爽，是運動鍛煉的好時期，尤其應重視耐寒鍛煉，如早操、慢跑、快走等，以提高對疾病的抵抗力。

2. 華佗云：「動搖則穀氣得消，血脈流通，病不得生。人體欲得勞動，但不當使極爾。」意思要注意運動量不要過大，尤其是老年人、兒童和體質虛弱者，以防出汗過多，陽氣耗損。

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責任編輯：鄧國強

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