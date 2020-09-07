  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 13:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【白露2020】白露被稱一年裡最易病日子　5點禁忌你要知

社會熱點 12:21 2020/09/07

分享：

【白露2020】白露被稱一年裡最易病日子　5點禁忌你要知

今天是二十四節氣中的白露，為一年中晝夜溫差最大的一個節氣，被人稱為最易令人生病的一個節氣。專家指，這一段時間人們容易出現口唇咽喉乾燥、皮膚乾燥等症狀，這就是典型的「秋燥」，因此有5點養生與禁忌要注意。

「白露」節氣因天氣轉涼，白晝陽光尚熱，然太陽下山，氣溫便很快下降，至夜間空氣中的水氣遇冷凝結成細小的水滴，附著在金屬、枝葉或花瓣上，呈白色小水滴，尤其是經晨光照射，更加潔白無瑕，因而得「白露」美名，實際是天氣已轉涼。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」。肺是人體最「嬌嫩」的器官，而立秋後天氣逐漸變得乾燥，很容易傷肺，特別是老年人，如果因秋燥而傷肺，到冬季就容易感染許多肺部疾病。

他指，秋天是養肺潤肺的最佳時機，只有養好肺，到了冬天才能腎氣充足少生病。以下將依照食衣住行育樂來建議「白露」養生與禁忌：

其一：食的養生與禁忌

1.白露時節的飲食應當以健脾潤燥為主，宜吃性平、味甘或甘溫之物，宜吃營養豐富，容易消化的平補食品。

2.滋陰潤肺有梨、銀耳、蓮子、蓮藕、蜂蜜、百合、枸杞、蘿蔔、豆製品等。

3.多吃橙黃色蔬菜，例如南瓜、玉米等。

4.綠葉蔬菜補足維他命C很重要，例如菠菜、芥藍、菠菜等；上班族中的電腦族們如果多吃一些深色蔬菜，對保護視力有很好的作用。

5.水果有香蕉、桔子、蘋果等是不錯的選擇。

6.糧穀類食物為我們提供了豐富的營養成份，人體所需的蛋白質和能量，一半以上來自糧穀類食物。此外，它還提供了部分維生素和礦物質。雜糧粥、紅棗粥、紫薯粥、蓮子銀耳粥、瘦肉粥等，都是不錯的營養粥。

7.少吃魚蝦海鮮、生冷食物、醃製菜品和過於甘肥油膩的食物。如果這時候貪食寒涼，更容易把脾胃的機能變得不正常，損傷脾胃陽氣，尤其是脾胃虛寒者更應禁忌。

8.少吃辣椒等，以免影響肺、大便和皮膚。

9.進食不宜過飽，以免增加我們腸胃的負擔，導致胃腸疾病。

其二：衣的養生與禁忌

古人云：「白露秋分夜，一夜冷一夜。」，中醫有「白露身不露，寒露腳不露。」的說法，說明白露節氣一到，穿衣服就不宜赤膊露體，不能袒胸露背。另外，白露之後天氣冷暖多變，尤其是早晚溫差較大，很容易誘發傷風感冒或導致舊病復發，早晚要及時添加衣物。

其三：住的養生與禁忌

白露是一個天氣轉涼的節氣，雖然白天的氣溫仍可達三十多度，但夜晚仍會較涼，日夜氣溫差較大，若下雨則氣溫下降更為明顯，因此，要注意早晚添加衣被，睡臥不可貪涼。夜裡睡覺也要注意適當開啟窗戶，不可開太大，以免著涼；睡覺的時候，要用被子蓋住肚子和膝蓋，以免受涼。

其四：行的養生與禁忌

1.早起早睡，早睡以順應陰精的收藏，早起以舒達陽氣。

2.秋天適當早起，可減少血栓形成的機會；起床前適當多躺幾分鐘，舒展活動一下全身，對預防血栓形成也有幫助。這類疾病在秋末冬初發病率極高，發病時間多在長時間睡眠的後期，這是因為在睡眠時血液在腦血管的流動速度變慢，血栓容易形成之故。

3.古云：「春困秋乏。」，在這個時節，人們依然會感覺的疲乏，所以應該睡好子午覺（子時：晚上23至01點，午時：中午11至13點），注意多喝水，保護好皮膚。

其五：育的養生與禁忌

1.白露節氣的養生重點是加強身體鍛鍊，雖然秋天比較適合戶外運動，但白露季節選擇運動項目應因人而異，量力而為，並持之以恆。白露時節天高氣爽，是運動鍛煉的好時期，尤其應重視耐寒鍛煉，如早操、慢跑、快走等，以提高對疾病的抵抗力。

2. 華佗云：「動搖則穀氣得消，血脈流通，病不得生。人體欲得勞動，但不當使極爾。」意思要注意運動量不要過大，尤其是老年人、兒童和體質虛弱者，以防出汗過多，陽氣耗損。

【新冠肺炎疫苗】科興員工及家屬親試疫苗　90％已接種

【新冠肺炎疫苗】全球公平分配疫苗計劃　中國擬加入美國缺席

中國先獲新冠疫苗美國會怎樣？美媒推演「噩夢情景」

新冠肺炎二次感染惹憂慮   鍾南山強調屬個別現象

【新冠肺炎疫苗】內媒專訪金冬雁：我們該降低對疫苗期望

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠肺炎疫苗】中國疫苗對外優先給誰？湄公河國家
2020/08/24
【新冠肺炎疫苗】中國疫苗對外優先給誰？湄公河國家
【新冠肺炎疫苗】打中國疫苗感覺如何？試驗者曝光細節
2020/08/25
【新冠肺炎疫苗】打中國疫苗感覺如何？試驗者曝光細節
【新冠肺炎疫苗】內媒專訪金冬雁：我們該降低對疫苗期望
2020/08/27
【新冠肺炎疫苗】內媒專訪金冬雁：我們該降低對疫苗期望
【新冠肺炎疫苗】全球公平分配疫苗計劃　中國擬加入美國缺席
2020/09/03
【新冠肺炎疫苗】全球公平分配疫苗計劃　中國擬加入美國缺席
【新冠肺炎疫苗】香港現全球首宗二次感染　內地專家仍信疫苗有效
2020/08/27
【新冠肺炎疫苗】香港現全球首宗二次感染　內地專家仍信疫苗有效
天氣 運動 養生 損傷 中醫 食品 維他命 傷風感冒 傷風 感冒

下一篇文章

【新冠肺炎疫苗】科興員工及家屬親試疫苗　90％已接種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

騰訊微博不敵新浪微博與微信 9月28日關閉
騰訊微博不敵新浪微博與微信 9月28日關閉
【花木蘭】外媒揭迪士尼做了這些事 為真人版《花木蘭》迎合中國市場
【花木蘭】外媒揭迪士尼做了這些事 為真人版《花木蘭》迎合中國市場
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑
中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑
成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知
成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知
【糧食安全】廣東江門試種海水稻獲豐收 10月可上市銷售
【糧食安全】廣東江門試種海水稻獲豐收 10月可上市銷售