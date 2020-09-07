  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 13:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美媒體戰】中國據報推遲為美媒記者證續期 簽證期限縮至兩個月

國情動向 12:20 2020/09/07

分享：

中美媒體戰升溫。在美國未正式為中國駐美記者的工作簽證續簽下，《華爾街日報》報道，該報等美媒的3名記者，在華記者證到期但未獲續期，其中兩人的簽證續簽，期限則由一年縮短至兩個月。

據《華爾街日報》，中國政府未為至少3名記者證到期的美國媒體記者續證。北京方面向這些記者發信，允許他們暫時使用過期的記者證繼續工作。

但在通常情況下，中國的記者證到期後必須續期，才能獲得新的簽證。上述受影響的CNN記者卡爾弗（David Culver）及《華爾街日報》高級記者裴傑（Jeremy Page）被告知，其簽證正在續簽，但期限從之前的一年縮短到兩個月。卡爾弗是美國公民，裴傑和第三名記者則不是。裴傑是英國公民。

CNN發言人證實新的簽證限制，並稱仍在中國實地報導，正繼續與地方政府合作，以確保維持這一局面。

若美決定驅逐中國記者 中國將對等反制

另《紐約時報》報道，中國暫停為多間美國駐華媒體續簽記者證，共4個機構的至少5名記者受影響，包括Getty Images。有記者稱，當局告訴他們其命運取決於美國做法，如果特朗普政府決定驅逐中國記者，北京將採取對等行動。

【中美媒體戰】美或拒中國記者續簽證 胡錫進：將猛烈報復或反制在港美媒（更新版）

【中美媒體戰】環球時報：美對中國記者續簽證 暫沒拒絕也沒批准

今年5月，美國將中國駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天以內，每90天就要重新申請延期。美國官員當時表示，此舉是回應回應美國在華記者受到的待遇，指中國壓制新聞自由，又驅逐美籍記者。
上月6日是美國給予中國駐美記者「90天簽證有效期」的最後一天，據報受影響記者獲90天寬限期，但延期申請則仍在等待中，而寬限期將在11月初到期。中國外交部曾稱，如果美方一意孤行，中方將採取反制措施。

中美媒體戰再交鋒 中方加強管制美聯社等4間美媒

【中美角力】美擬列多4間中媒為外國使團 央視有份

鳳凰衛視旗下電台 被美國禁止播報

美國收緊中國記者簽證期限

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美媒體戰】環球時報：美對中國記者續簽證 暫沒拒絕也沒批准
2020/08/06
【中美媒體戰】環球時報：美對中國記者續簽證 暫沒拒絕也沒批准
【中美媒體戰】美或拒中國記者續簽證 胡錫進：將猛烈報復或反制在港美媒（更新版）
2020/08/04
【中美媒體戰】美或拒中國記者續簽證 胡錫進：將猛烈報復或反制在港美媒（更新版）
【中美角力】媒體戰再交鋒 中方加強管制美聯社等4間美媒
2020/07/01
【中美角力】媒體戰再交鋒 中方加強管制美聯社等4間美媒
【中美角力】媒體戰升溫 鳳凰衛視旗下電台被美國禁止播報
2020/06/24
【中美角力】媒體戰升溫 鳳凰衛視旗下電台被美國禁止播報
【中美角力】媒體戰或升級 美擬列多4間中媒為外國使團 央視有份
2020/06/04
【中美角力】媒體戰或升級 美擬列多4間中媒為外國使團 央視有份
中美關係 政治 外交 簽證 特朗普 媒體 中國外交部 記者 美國 中國

上一篇文章

華為任正非：員工不必顧戰略 20萬人盡本職即成體系

下一篇文章

【華為風暴】任正非：處在特別困難時期 「沒有退路就是勝利之路」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「中美關係像自由落體」 世銀前行長警告這是世界一大危機
「中美關係像自由落體」 世銀前行長警告這是世界一大危機
【中美角力】中國留學生回國難 在美最後兩小時在審問中度過
【中美角力】中國留學生回國難 在美最後兩小時在審問中度過
中國版穿梭機來也 「可重複使用航天器」返回成功
中國版穿梭機來也 「可重複使用航天器」返回成功
兵不厭詐！美軍機疑用假身份巡南海 回程「露出馬腳」
兵不厭詐！美軍機疑用假身份巡南海 回程「露出馬腳」
【5個不答應】華春瑩建議蓬佩奧讀習講話 「對美極端反華勢力最響亮回答」
【5個不答應】華春瑩建議蓬佩奧讀習講話 「對美極端反華勢力最響亮回答」
【中美5G角力】美國移除華為要花140億 國會還未批
【中美5G角力】美國移除華為要花140億 國會還未批