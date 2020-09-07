【中美媒體戰】中國據報推遲為美媒記者證續期 簽證期限縮至兩個月

中美媒體戰升溫。在美國未正式為中國駐美記者的工作簽證續簽下，《華爾街日報》報道，該報等美媒的3名記者，在華記者證到期但未獲續期，其中兩人的簽證續簽，期限則由一年縮短至兩個月。

據《華爾街日報》，中國政府未為至少3名記者證到期的美國媒體記者續證。北京方面向這些記者發信，允許他們暫時使用過期的記者證繼續工作。

但在通常情況下，中國的記者證到期後必須續期，才能獲得新的簽證。上述受影響的CNN記者卡爾弗（David Culver）及《華爾街日報》高級記者裴傑（Jeremy Page）被告知，其簽證正在續簽，但期限從之前的一年縮短到兩個月。卡爾弗是美國公民，裴傑和第三名記者則不是。裴傑是英國公民。

CNN發言人證實新的簽證限制，並稱仍在中國實地報導，正繼續與地方政府合作，以確保維持這一局面。

若美決定驅逐中國記者 中國將對等反制

另《紐約時報》報道，中國暫停為多間美國駐華媒體續簽記者證，共4個機構的至少5名記者受影響，包括Getty Images。有記者稱，當局告訴他們其命運取決於美國做法，如果特朗普政府決定驅逐中國記者，北京將採取對等行動。

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今年5月，美國將中國駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天以內，每90天就要重新申請延期。美國官員當時表示，此舉是回應回應美國在華記者受到的待遇，指中國壓制新聞自由，又驅逐美籍記者。

上月6日是美國給予中國駐美記者「90天簽證有效期」的最後一天，據報受影響記者獲90天寬限期，但延期申請則仍在等待中，而寬限期將在11月初到期。中國外交部曾稱，如果美方一意孤行，中方將採取反制措施。

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責任編輯：林佩怡

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