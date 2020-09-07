【華為芯片】余承東：美禁令對華為是災難 但還能再堅持一段時間

中美科技戰下，華為面臨美國封殺，華為消費者業務CEO余承東表示，美國第一輪的制裁，對華為沒有達到危機，華為已在鴻蒙系統投入上億，現在能達到安卓（Android）70-80%水平。而美國升級封殺華為獲取美國芯片（又稱晶片）和技術，新規9月15日將生效，余承東指，這對華為來說「簡直是災難性的」，但還能再堅持一段時間。

鴻蒙系統投入上億 已能達Android7成水平

據新浪財經，余承東近期表示，美國第一輪的制裁，令海外市場無法再使用谷歌（Google）生態，對安卓用戶是災難性的。他指，美制裁後，華為手機業務一下跌了60%，後來恢復到40%。「制裁之前一直是高速增長。去年如果不制裁，（手機）出貨量估計是3至3.5億台，華為將不僅是第一，而且是大幅度遙遙領先的第一。但制裁後只做了2.4億台，少了6000至7000萬，市場份額是第二。」

他表示，現在禁令帶來的影響主要是，新手機沒法發布，安卓生態很多沒法用。 「我們開始構築自己的生態，把生態幹起來，鴻蒙系統已經投入上億，體驗一直在改善，現在能達到安卓70-80%水平，但是每天每周每月都在改進。」

他說： 「如果以後再封殺，讓所有中國公司都不能用谷歌生態的話，我們這個生態就可以全球銷售，把替代谷歌生態建起來。」

麒麟芯片無法生產 競爭優勢變劣勢

對於今年5月15日美國的第二輪制裁，余承東表示，華為所有自己生產的芯片，只要用了任何美國技術，哪怕生產線只用了0.1%的美國技術，都沒法生產。 「麒麟芯片，十幾年研發，從嚴重落後到一路追趕，到領先，現在沒法生產。這對我們是非常大的問題，競爭的優勢成了劣勢。我們投入很大，有龐大的研發隊伍要養。但是我們還可以用別的芯片。」

「但是今年8月17號，又出一個更狠的，誰的芯片都不能賣華為，只要用了美國哪怕0.1%的技術，都不能賣。這就對我們造成了巨大的危機。我們在夜以繼日解決這些問題。」他說，這次制裁9月15號就生效，「對我們來說簡直是災難性的。」

對於華為如何應對即將生效的禁令，余承東僅表示，「（華為）還可以堅持一段時間。確實是進入了一個危難的時期，自己芯片不能生產，別人芯片也不能賣給我們。」

稱華為5G領先愛立信1年半以上

余承東又稱，從去年制裁後，華為連儀器儀表、EDA工具軟件（芯片設計軟件）等都自己開發。「後來我們想，不能連儀表都做了，就把技術轉讓給了中國的儀器儀錶廠，因此，也帶動了一批中國企業替代美國企業。」

但余承東仍然對未來表示了樂觀，他稱，現狀不代表未來。華為5G現在遙遙領先，「我們領先愛立信1年半以上，愛立信領先諾基亞5年。」

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責任編輯：蒯宇澄

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