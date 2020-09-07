華為或明年推首部鴻蒙手機　能達Android八成水平

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【華為芯片】余承東：美禁令對華為是災難 但還能再堅持一段時間
美國華為禁令將於9月15日生效，華為據報將在本周四（10日）的開發者大會發布操作系統鴻蒙Harmony OS 2.0，市場預計明年發表HarmonyOS手機，打造華為生態圈，避開特朗普對於「華為禁令」的傷害。
華為消費者業務CEO余承東近日接受訪問指，公司對鴻蒙系統投入過億（人民幣，下同），現階段達到Android（安卓）七至八成的水平。
華為去年8月宣布開發出新操作系統鴻蒙Harmony，試圖取代Android；華為消費者業務執行長余承東指出，Harmony以微內核為基礎，可用在智能喇叭、平板電腦、智能手錶、電腦、汽車和手機等設備上。
【華為芯片】余承東：美禁令對華為是災難 但還能再堅持一段時間
不過，截至目前為止，Harmony OS僅在電視機供消費者使用。
根據MyFixGuide，余承東6日表示，華為將在2021年發布首款Harmony OS手機，且計劃在本周四（10日）2020 HDC開發者大會中推出Harmony OS 2.0。幾款由新操作系統支援的新設備即將推出，華為表示今年新智能手錶將由HarmonyOS驅動。
余承東：鴻蒙每天每周每個月 都在改進
余承東承認，華為一直設法開發HarmonyOS運作的手機，但由於與Google達成協議，所以必須等待。他認為，HarmonyOS最後將成為一個全球平台。
截至目前，華為手機仍使用Android系統。
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另外，余承東近日接受訪問指，現在美國制裁主要的影響是「新手機無法發布、安卓（Android）生態也很多沒法用」，他又透露，現時華為已經開始構建自己的生態，公司在鴻蒙系統投入過億，現時正在加強用戶體驗，「每天每周每個月都在改進」，現階段達到安卓七至八成的水平。
他認為如果美國再封殺中國企業，令所有中國公司都不能用谷歌的生態圈，那麼鴻蒙生態圈便可以在全球銷售，把谷歌生態圈的替代品建立起來。
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責任編輯：鄧國強
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