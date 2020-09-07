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中芯回應美國「軟弱」？胡錫進幫口：須面對不利現實

國情動向 14:45 2020/09/07

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中芯回應美國「軟弱」？胡錫進幫口：須面對不利現實

中美5G科技戰，美國大力打擊華為晶片（芯片）供應之餘，據報亦研究向中國內地晶片製造龍頭中芯國際出手。中芯國際急發聲明強調與中國軍方毫無關係，遭內地網民批評「軟弱」。但《環球時報》總編輯胡錫進卻為中芯國際講說話，坦言民眾不能強求，企業以公眾理解最符合國家利益方式行動，那是企業「不可承受之重」。胡錫進又指，我們必須面對，中國高科技企業在中美戰略博弈中處於不利境地的現實。

胡錫進周一（7日）發表文章，形容中國網民看到本國企業受打壓，最基本的感受，一是對美國霸凌主義的憤怒，二是對我國科技實力不夠強、一些關鍵技術受美方制約的嘆息和憋屈。「一些人希望看到中國企業強硬的回應，這完全可以理解。那樣的回應除了解氣、痛快，還能夠對公眾產生某種安撫。」

但另一方面，胡錫進表示，美國已將300多家中國企業列入實體清單，這給美國上游企業的利益造成嚴重衝擊，將更多中國企業列入實體清單以及執行它都面臨一定阻力，這給中國企業採取自救措施、減少損失提供了一定空間和可能。

彭博社：稱中芯若遭制裁 中美台企影響同大

胡錫進認為，在這種情況下，中國企業根據自身情況，採取他們認為最有利於公司利益的回應方式，這應當是他們的權利。「在這場中美戰略博弈中，中國高科技企業處於不利境地，這是我們必須面對的現實。我們不能強求企業按照公眾所理解的最符合國家利益的方式行動，那對企業來說是不可承受之重。」

他解釋，中國企業總的發展目標，與國家發展是一致的，但同時客觀說，企業就是企業，生存和發展是他們在當前複雜環境下，要首先實現的目標，有了這些其他才能談得上；另外企業首先要服務於客戶，而不是取悅公眾。「這些關係我們都需理性加以釐清。」

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胡錫進續稱，大家經常說，強大起來是中國應對美方戰略挑戰的根本之策，而要國家強大起來，關鍵是企業要強起來。「美國對中國企業毫無同情之心，尤其欲置中國走在前列的企業於死地，這種時候我們尤其要體恤那些中國企業，多支持包容他們，而不是在這個時候對他們求全責備。」

他指，中國社會需要整體上擁有這樣的胸懷，當一些中國企業在外受了委屈遭到打壓時，國內社會為他們準備的，不應首先是唾沫和鞭子。

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責任編輯：連兆鋒

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