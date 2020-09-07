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【中國樓市】杭州、瀋陽等地收緊樓市調控 防「金九銀十」過熱？

經濟脈搏 14:46 2020/09/07

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內地樓市傳統「金九銀十」旺季到來，但多地收緊樓市調控，杭州、瀋陽先後出招，其中瀋陽第二套商品住房首期升至5成。分析指出，各地樓市調控升級是為了打擊炒樓，預防「金九銀十」市場進一步過熱。

瀋陽市房產局、瀋陽市自然資源局等昨聯合發布通知，提出嚴格執行個人購買首套商品住房首付比例不低於30%規定，第二套商品住房首付比例由40%提高到50%，首付款須一次支付，禁止分期支付和「首付貸」，又將個人住房轉讓增值稅免徵年限由2年調整到5年。

瀋陽第二套房首期升至5成 須一次過支付

今年以來，瀋陽樓價升幅靠前。據國家統計局70個大中城市7月樓價指數，瀋陽新建商品住房和二手樓按月上漲0.8%和0.5%，漲幅居13位和21位。

住建部上月26日在北京召開部分城市房地產工作會商會，瀋陽是出席的6個城市之一。會議強調，要切實落實城市主體責任，提高工作主動性，及時採取針對措施，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。要毫不動搖堅持「房住不炒」定位，不將房地產作為短期刺激經濟手段，保持調控政策連續性穩定性，確保樓市平穩健康發展。

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另外，杭州市房地產平穩健康發展領導小組辦公室上周五（4日）發布通知，明確父母投靠子女落戶，不滿3年不得購房。而明確30歲以上未婚單身且在本市限購範圍內無自有住房記錄的購房人、離異單身滿3年且在本市限購範圍內無自有住房記錄滿3年的購房人，可認定為無房家庭。而無房戶優先買房後5年內不得買賣。分析稱，此舉打擊通過「假離婚」買樓的行為。

堅持房住不炒 穩地價、穩房價、穩預期

內地傳媒報道，過去兩個月，包括杭州、東莞、寧波、鄭州、深圳、南京、長春、海口等10多個城市紛紛出台調控政策，為樓市降溫。業內預計，或將有更多地方會跟進。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，在近來住建部、央行等部門不斷強調「房住不炒」和「三穩」的背景下，預計各地將時刻繃緊房地產調控，對樓價上漲過快的城市，會採取比較果斷和嚴厲的措施。

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責任編輯：林佩怡

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