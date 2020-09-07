【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵

中美科技戰陡然升級，美國政府官員證實，正審視會否制裁中國芯片（又稱晶片）產業巨頭中芯國際，消息令中芯（00981）今天股價一度暴跌兩成。美媒曝光決策內幕，特朗普政府意圖劍指中芯、複製制裁華為手段，一切由一份美國國防承包商的報告說起。

華爾街日報引述美國國防部一名發言人稱，包括該部門在內的美國機構，正討論是否應將中芯國際列入美方「實體名單（制裁名單）」；這一措施一旦落實，企業如向中芯出口任何美國技術，都將需要經過美方嚴格審查。

美國防承包商報告 稱中芯與解放軍關係密切

這與美國政府對華為採取的限制措施相同，關鍵是，美方為何欲對中芯「開鍘」？

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華爾街日報援引了解政策人士透露，美方今次舉動，源於一份報告指稱中芯與中國軍方疑有關係，包括協助中國的國防建設。

這份研究報告由美國國防承包商SOS International LLC上月公布，中芯國際被指有助於中國國防。報告隨後參與此次評估的美國官員中，廣泛地傳閱。

報告稱，中芯已經與中國一間大型國防集團合作，與中國軍方有聯繫的多所大學的研究人員在進行設計時，會匹配中芯國際的技術。其中包括一家中國軍事院校，美國商務部在2015年將其列入出口黑名單，因為該院校涉嫌設計用於模擬核試驗的超級計算機的芯片。

中芯一再否認與軍方關係 強調技術民用

這份報告稱，「一系列軍校和國防綜合企業的研究人員使用中芯國際的工藝和芯片進行研究，這表明，其研究是根據中芯國際生產規格進行的，從而不可能在其他代工廠生產他們的芯片。」

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該報告引用了其所稱軍校研究人員發表的論文，使用了中芯國際的芯片技術的參考資料。

據了解上述討論情況的人士稱，SOS International的這份報告已經分享給特朗普政府數個機構的官員，其中包括美國商務部工業安全局（Bureau of Industry and Security, 簡稱BIS）。BIS負責監督對美國敏感技術出口的限制。

中芯國際發言人否認了上述報告的調查結果，在一封電子郵件中表示中芯國際自成立之初就致力於不涉軍。

上周六，中芯國際在其微信社交媒體賬號上發布了一份篇幅更長的聲明，稱其生產的半導體產品及服務皆僅用於民用和商用終端用戶。中芯國際指，美國商務部多年來已為該公司核發多件出口許可。

專家：報告對中芯的指控模糊

值得注意是，上述報告並未披露中芯國際的營收裡，有多少份額來自該公司技術的軍事用途，也沒有表示中芯國際直接向中國軍方出售芯片。

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曾看過SOS International報告的政治風險諮詢公司Eurasia Group全球技術政策實踐負責人特廖洛（Paul Triolo）指出，報告所稱的中芯軍事聯繫，其實很含糊。他直言，「我不確定，這是否是將其（中芯）認定為軍工企業的正當理由」。

SOS International的情報整合總監馬爾韋農（James Mulvenon）則宣稱，上述報告的確出自該公司，並表示該報告是由內部出資的。他堅稱，中芯國際深深植根於中國國防工業軍事研究項目。

責任編輯：鄧國強

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