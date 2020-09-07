海外經濟復甦帶動中國8月出口超預期 凸顯中國供應鏈韌性

各國新冠肺炎防疫措施陸續解封，經濟加速恢復，外需旺盛，加上中國穩外貿措施發力，中國8月出口超預期增長。亮眼數據顯示，儘管疫情後全球產業鏈或面臨重新洗牌，中國產業鏈仍有韌性。另一方面，8月進口仍低迷，顯示後疫情時代企業經營困境未有明顯改善，居民對收入預期欠佳，內需不旺。

中國海關總署周一（7日）公布，以美元計，中國8月出口按年增長9.5%，連續三個月正增長，且創去年3月以來最高增速，好過市場預期的7.5%；進口跌2.1%，預期為增長0.2%。當月貿易順差為589.3億美元。

中國8月美元計出口按年增長9.5%勝預期 進口跌2.1%遜預期

未來出口仍有可能超預期

據路透社，光大銀行金融市場分析師周茂華指出， 8月中國外貿數據整體表現較好，出口增速較前值繼續加快且好於市場預期，亦保持可觀外貿順差，顯示全球需求延續復甦態勢。未來幾個月，中國外貿繼續展現韌性，整體保持穩中略升格局。

他認為，近期人民幣升值對出口影響整體有限。主要是人民幣對一籃子貨幣匯率處於合理區間運行，國內出口多元化降低人民幣兌美元匯率升值影響；與此同時，人民幣適度升值壓低進口價格一定幅度抵消對出口拖累。

中海晟融首席經濟學家張一則指，供應鏈的韌性和防疫物資需求是推動近期出口持續超預期的主要因素，7月份以來，供應鏈的韌性佔據了上風，考慮到其他國家疫情仍然未見到緩和的跡象，未來出口仍有可能超預期。

他指，一直以來市場擔心的就是隨著內外環境的變化，外資將大規模撤出中國，但外貿的韌性輔之以相關FDI數據，說明短期來看這一擔心並無必要。但也應未雨綢繆，利用好疫情帶來的短暫窗口期，進一步營造更好的營商環境，留住這些企業，應該是決策者下一步應考慮的重點。

內需不旺 進口需求偏弱

值得注意，早先公布的中國8月官方和財新製造業PMI(採購經理人指數)都顯示，新出口訂單指數大增，前者連漲四個月並創下年內高位，後者則為今年以來的首次處於擴張區間。不過，官方PMI中原材料庫存和採購量指數均有下降，而且仍有逾半數企業反映市場需求不足。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指出，進口略差一些主要是企業生產還是偏謹慎，特別是製造業對未來的預期比較差一些，官方製造業PMI分項數據表明說明企業經營較為謹慎，補庫存意願降低，導致了整個進口的需求偏弱一些。

中原銀行首席經濟學家王軍指出，8月出口超出市場預期，表明儘管疫情已經呈常態化，但國際市場的需求依舊旺盛，而進口持續下降，凸顯居民對收入預期欠佳，導致國內需求不旺。他認為，下半年外需的恢復會明顯好於內需，但因中美之間的爭執仍在持續，貿易協定仍在執行中，後續不確定性仍然很大，貿易前景也存在很大變數。

8月財新中國製造業PMI升至53.1創9年半新高 新出口訂單年內首擴張

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責任編輯：蒯宇澄