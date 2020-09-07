  • 32°C
香港時間 : 2020907日 (一) 16:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

阿嬌内地拍戲酒店房出意外 右邊近眉6cm傷口共縫數十針（有圖）

社會熱點 15:07 2020/09/07

分享：

今晨兩點多，鍾欣潼（阿嬌）在廈門下榻的酒店房間內發生意外，頭部嚴重受傷，她第一時間通知閨密容祖兒及經理人霍汶希。因為傷勢嚴重，阿嬌已即時送往廈門大學第一附屬醫院，身在北京的霍汶希和容祖兒，亦馬上乘北京往廈門的第一班飛機去協助阿嬌。

阿嬌原定今晨六點拍攝最後一場戲，不想耽誤戲組的阿嬌，受傷後一度堅持要繼續前往劇組拍晨戲，但因傷勢不輕需留醫院觀察，經理人霍汶希不允許她繼續開工。

霍汶希在微博上發文替阿嬌報平安，也說明她目前的傷勢狀況。霍汶希透露凌晨兩點多時阿嬌起床去洗手間，突然感到一陣暈眩倒下，頭部撞到雲石台，撞傷右眉骨，同事將她緊急送醫，接受腦部檢查，而傷口長達6cm，縫了數十針，之後經紀人將她轉到專科醫院，接受更詳細的檢查，而目前阿嬌的狀況穩定，住院休息觀察。霍汶希還曝光了幾張阿嬌在醫院接受治療的照片。

成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知

葉璇餐廳吃鄰桌二手餸　變內地「惜食」大紅人（有片）

近年不少港台藝人到內地拍攝，遇上意外時有所聞，最嚴重甚至賠上性命。台灣型男高以翔去年11月底在寧波拍攝真人競技節目《追我吧》，事發當日節目已經錄影17小時，清晨時份進行追逐遊戲，高以翔突然大喊一聲「我不行了」就暈低，經搶救後返魂乏術，終年35歲。

2010年10月，台灣女團S.H.E成員Selina（任家萱）拍攝劇集《我和春天有個約會》一場爆破戲，因為工作人員一時不慎釀成意外，Selina與拍檔俞灝明一齊被燒傷，Selina全身54％皮膚燒傷，大部份更加係3級燒傷。意外後Selina要剃光頭，取出頭皮作植皮之用。Selina最終休養一年半後復出幕前。

曾志偉抖音賣酒被指貨不對辦 遭内地網民群起要求退款

【港區國安法】成龍曾志偉譚詠麟參與聯署 逾2600港藝人撐國安法

劉以豪夥李昇基綜藝《Twogether》大熱　IG卻鬧山寨版私訊詐財

【阿嬌離婚】從閃婚到閃離　阿嬌的台灣前夫賴弘國是什麼人？

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

劉以豪夥李昇基綜藝《Twogether》大熱　IG卻鬧山寨版私訊詐財
2020/06/27
劉以豪夥李昇基綜藝《Twogether》大熱　IG卻鬧山寨版私訊詐財
解放軍演練執行港區國安法 唱戰歌「誰作浪滅了他」（多片）
2020/08/03
解放軍演練執行港區國安法 唱戰歌「誰作浪滅了他」（多片）
曾志偉抖音賣酒被指貨不對辦 遭内地網民群起要求退款
2020/07/13
曾志偉抖音賣酒被指貨不對辦 遭内地網民群起要求退款
葉璇餐廳吃鄰桌二手餸　變內地「惜食」大紅人（有片）
2020/08/17
葉璇餐廳吃鄰桌二手餸　變內地「惜食」大紅人（有片）
成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知
今日
成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知
酒店 鍾欣潼 容祖兒 霍汶希 高以翔 S.H.E 任家萱 台灣 寧波 廈門

下一篇文章

【新冠肺炎疫苗】科興員工及家屬親試疫苗　90％已接種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑
中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑
成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知
成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知
【花木蘭】外媒揭迪士尼做了這些事 為真人版《花木蘭》迎合中國市場
【花木蘭】外媒揭迪士尼做了這些事 為真人版《花木蘭》迎合中國市場
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
騰訊微博不敵新浪微博與微信 9月28日關閉
騰訊微博不敵新浪微博與微信 9月28日關閉
【糧食安全】廣東江門試種海水稻獲豐收 10月可上市銷售
【糧食安全】廣東江門試種海水稻獲豐收 10月可上市銷售