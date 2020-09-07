阿嬌内地拍戲酒店房出意外 右邊近眉6cm傷口共縫數十針（有圖）

今晨兩點多，鍾欣潼（阿嬌）在廈門下榻的酒店房間內發生意外，頭部嚴重受傷，她第一時間通知閨密容祖兒及經理人霍汶希。因為傷勢嚴重，阿嬌已即時送往廈門大學第一附屬醫院，身在北京的霍汶希和容祖兒，亦馬上乘北京往廈門的第一班飛機去協助阿嬌。

阿嬌原定今晨六點拍攝最後一場戲，不想耽誤戲組的阿嬌，受傷後一度堅持要繼續前往劇組拍晨戲，但因傷勢不輕需留醫院觀察，經理人霍汶希不允許她繼續開工。

霍汶希在微博上發文替阿嬌報平安，也說明她目前的傷勢狀況。霍汶希透露凌晨兩點多時阿嬌起床去洗手間，突然感到一陣暈眩倒下，頭部撞到雲石台，撞傷右眉骨，同事將她緊急送醫，接受腦部檢查，而傷口長達6cm，縫了數十針，之後經紀人將她轉到專科醫院，接受更詳細的檢查，而目前阿嬌的狀況穩定，住院休息觀察。霍汶希還曝光了幾張阿嬌在醫院接受治療的照片。

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近年不少港台藝人到內地拍攝，遇上意外時有所聞，最嚴重甚至賠上性命。台灣型男高以翔去年11月底在寧波拍攝真人競技節目《追我吧》，事發當日節目已經錄影17小時，清晨時份進行追逐遊戲，高以翔突然大喊一聲「我不行了」就暈低，經搶救後返魂乏術，終年35歲。

2010年10月，台灣女團S.H.E成員Selina（任家萱）拍攝劇集《我和春天有個約會》一場爆破戲，因為工作人員一時不慎釀成意外，Selina與拍檔俞灝明一齊被燒傷，Selina全身54％皮膚燒傷，大部份更加係3級燒傷。意外後Selina要剃光頭，取出頭皮作植皮之用。Selina最終休養一年半後復出幕前。

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責任編輯：游昊雲

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