【A股脈搏】滬指收跌近1.9%失3300點 創業板指挫逾3.3%

內地股市今日（9月7日）低開低走，午後跌幅擴大，上證綜合指數收跌1.87%，失守3300點。創業板指更大跌逾3.3%。

截至收市，滬指報3292.59點，跌1.87%；深證成指報13284.03點，跌2.73%。創業板指全日跌3.33%，收報2641.2點。

滬深兩市成交合計10215億元（人民幣，下同），較上個交易日明顯放量，其中滬市成交3577億元。北向資金合計淨流出逾54億元，其中滬股通淨流出22億元，深股通淨流出逾32億元。

兩市成交破萬億 食品 飲料板塊領跌

行業板塊大多數收跌，食品、券商、釀酒等板塊領跌。旅遊酒店板塊逆市領漲。半導體板塊走勢分化，第三代半導體概念領漲，但傳出美國考慮列入貿易黑名單的中芯國際（滬：688981）跌逾11%。

分析師稱，日前美股大跌，影響A股走勢。另外，中國8月進出口數據有喜有悲，按美元計價，出口按年增長9.5%，顯著高過預期，並創2019年3月以來最高增速。但進口跌幅更擴至2.1%，大遜預期的微增0.1%。

國泰君安證券分析，美股震盪加劇對A股及北上資金有一定的負面影響，但考慮到美股下跌空間有限，及國內經濟復甦的優勢，美股衝擊影響可控。興業證券提到，內部經濟持續復甦，基本面的修復成為市場向上的力量。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道