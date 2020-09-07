▲ 【中芯股價】花旗：美倘制裁中芯 對全球衝擊難以估計

特朗普政府審視會否制裁中國芯片（又稱晶片）產業巨頭中芯國際，消息令中芯（00981）今天股價一度暴跌兩成。中美科技戰陡然升級，外資紛紛評估中芯一旦被美方遏制的影響，花旗直指此舉對全球半導體產業造成的衝擊，實在難以預測。

中芯國際是中國最先進的芯片製造商，其香港上市股票周一曾經下跌高達21%。其上海上市股票亦一度下跌超過9%。該公司近期通過在上海第二上市籌集了數十億美元，以提高其產能。

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特朗普政府正審視會否把中芯國際列入美國商務部的「實體名單」，令中芯承受如華為的制裁壓力。一旦中芯被列入該名單，各企業向中芯國際出口任何美國技術之前，都將需要經過一番嚴格審查。

中芯生產線升級與擴充 或陷停滯

以Roland Shu為首的花旗（Citigroup）分析師在給客戶的報告中稱，與所有芯片製造商一樣，中芯國際高度依賴美國的設備和軟體，。分析師們表示，「如果中芯國際被列入該實體名單，我們預計中芯國際的生產線擴張和升級將基本陷入停滯」。

Shu補充說，台積電、聯華電子等中芯國際的競爭對手，則最終可能會贏得市場份額。但他表示，美國對中芯國際的任何限制措施，都可能以無法預測的方式損害更廣泛的半導體行業，因為中美企業之間的業務關係會被破壞。

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事實上，其他中資晶芯片股也下跌。華虹半導體（1347）在香港股市一度跌逾10%，該公司對中芯國際而言是一家規模較小的國內競爭對手。

萬得（Wind）的一項追蹤在中國內地上市的半導體股的指數下跌1.7%，跑輸下跌0.2%的上證綜指。

美國富瑞金融集團（Jefferies）以Edison Lee為首的分析師認為，這項潛在的出口禁令是一項「雙輸提議」，對中國半導體企業和全球半導體生產設備（SPE）行業而言都將是壞消息。

瑞信：中芯若受美制裁 對中國5G進程影響有限

富瑞金融的該團隊估計，中芯國際擬建的半導體工廠在設備方面的資本支出將達到360億美元，而今年中國的SPE採購規模可能佔全球總規模的24%。

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隨著投資者紛紛買入中芯國際這家被視為對中國具有戰略重要性公司的股票，該股在近幾個月大幅攀升。儘管周一遭到拋售，該股今年以來仍上漲近60%。

不過，瑞信亞洲科技研究部門主管Manish Nigam認為，過去屢有傳言美國會將某家中國公司列入黑名單，目前尚無法證實中芯會否遭美國制裁。但即使中芯遭制裁，不認為中國的5G手機、系統建設將停滯，依然有其他渠道可獲取5G相關晶片。

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責任編輯：鄧國強

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