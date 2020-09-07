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【中美角力】專家料中美脫鉤越來越明顯 下個領域可能是醫療

國情動向 16:59 2020/09/07

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中美關係持續惡化，總部位於紐約、全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團的主席庫普昌（Cliff Kupchan）表示，中美脫鉤預計會越來越明顯，醫療或是未來較早出現進一步脫鉤的一個領域。

太和文明論壇昨日網上舉行，中美多名學者出席。內地《每日經濟新聞》報道，庫普昌表示，在新冠肺炎疫情後，包括藥品、口罩等醫療資源是保證國民安全的重要資源，令醫療行業將成為戰略類型的行業。中美可能會在這個領域進一步脫鉤。

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他又指出，在當前中美關係影響下，一個新的穩定兩極體係正形成。美國Walsh外交學院Penner Family亞洲研究首席教授麥艾文（Evan Medeiros）也表達了類似觀點。他認為，中美關係讓世界呈現兩極化趨勢，兩國的關係不再只屬於一個地區，而是上升到全球層面，在不同的維度、領域上都是這樣。

庫普昌認為，相比多極體系，兩極體系會更平衡穩定，而這種穩定性，得益於兩國間經濟等的平衡。中美還有更多合作的可能，包括危機管理。

呼籲中美合作 重啟戰略對話

美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）也呼籲中美合作，認為中美不應走向戰略性競爭，應重啟戰略與經濟對話，謹慎確定一個能為兩國接受的國家安全的定義，以便繼續推動投資和出口，創造就業。雙方還可就網絡空間規則達成一致，讓中美都能從技術和人工智能飛躍中受益。

另外，中國現代國際關係研究院前院長崔立如表示，在中美關係結構轉變過程中，需要對失衡關係狀態下的戰略競爭加以管理，以避免形勢失控而走向對抗。中美除了要基於現實合理認識和妥善處理新格局下的戰略競爭，並尋求建立穩定的關係架構。

他稱，這種新的關係框架，是要避免重蹈歷史大國對抗的覆轍，在新形勢下建立和以往不同的大國關係。「即便是大國競爭，這種競爭也是和以往有所區別的」。他又提到，隨著全球逐步進入「後疫情時代」，中美關係有回暖契機，例如中國很可能是最早拿出疫苗的國家，到時美國要不要？兩國是不是要合作，還是問號，有待雙方領導人回答，主要是美方的領導人。

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責任編輯：林佩怡

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