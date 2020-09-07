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【中芯股價】中芯AH股蒸發440億　趙立堅炮轟美國霸權

國情動向 18:00 2020/09/07

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中美科技戰陡然升級，特朗普政府研究是否對中國龍頭芯片（又稱晶片）企業中芯（港：0981，滬：688981）實施制裁，令中芯在中港股價急挫，AH股市值蒸發440億港元。中國外交部批評美方此舉是赤裸裸「霸權行徑」。

美國政府以中芯 （0981） 技術被解放軍應用為由，研擬對其作出技術限制，阻止美方等企業向該中芯提供產品和服務。中國外交部周一（7日）舉行的例行記者會上，有外媒問及此事。

中國外交部發言人趙立堅對此回應稱，中方已經多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場。

趙立堅：美方拿不出任何真憑實據

一段時間以來，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業采取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑，中方對此堅決反對。

【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵

【中芯股價】花旗：美倘制裁中芯　對全球衝擊難以估計

趙立堅又說，「美方所作所爲，早已戳破了美方一貫自我標榜的市場經濟和公平競爭原則的遮羞布。這不僅違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，也必將損害美國國家利益和自身形象」。

他稱，中方奉勸美方停止泛化國家安全概念，打壓外國企業的錯誤做法。

美方欲制裁的消息衝擊下，中芯國際AH股周一（7日）同步迎來大跳水。在A股市場，中芯（688981）開盤一度跌超10％以上，截至下午3點收盤，跌幅超過11%，總市值較前一個交易日蒸發144億元人民幣、折合港幣163億元。

【中芯股價】彭博數據稱中芯若遭制裁 中美台企影響同大

【中美角力】美國政府擬將中芯國際列入貿易黑名單 中芯澄清與軍方無關

同時，中芯國際 （0981） H股暴跌22%，市值蒸發約280億港元，目前總市值1430億港元。

粗略計算，中芯A+H股市值在一天之內，蒸發440億港元。

中芯國際：經營行為　從沒涉軍事應用

中芯國際稍早前回應稱，中芯國際作爲一家同時在香港證券交易所、以及內地A股上市的國際化集成電路製造企業，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營。

中芯國際強調，中芯國際自成立以來作爲全球半導體供應鏈上的重要成員，客戶遍及美國、歐洲及中國大陸等世界各地，其產品及服務皆用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行爲，與中國軍方毫無關係。

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責任編輯：鄧國強

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