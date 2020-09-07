印度成功測試高超音速飛行器 加入中美俄俱樂部

▲ 印度成功測試高超音速飛行器HSTDV 加入中美俄俱樂部

中國印度關係持續緊張之際，印度周一（7日）表示，成功測試高超音速試驗飛行器，繼中美俄後成為第4個掌握高超音速科技國家。高超音速是指音速5倍或以上速度，高速音速武器理論上能突破任何現有防禦系統。印度傳媒引述政府消息指，印度預料5年之內就可開發出高超音速導彈。

印度國防研究及發展組織（DRDO）發佈消息，指印度「高超音速科技試驗飛行器」（HSTDV，全稱Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle）當地周一早上成功試飛。HSTDV由烈火導彈火箭引擎搭載升空，到達海拔30公里後與火箭分離，HSTDV上引擎開始工作，實現高超音速飛行，以音速6倍速度飛行30秒，整個測試過程維持5分鐘。

HSTDV使用超音速燃燒衝壓發動機（Scramjet，全稱Supersonic Combustion Ramjet）設計，直接以超音速氣流進入引擎燃燒室來助燃形成動力，速度比衝壓發動機（Ramjet）更高。

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印度國防部長辛格（Rajnath Singh）對DRDO表示祝賀，形容HSTDV試驗成功是標誌性成就，是實現印度總理莫迪（Narendra Modi）國防自主願景重要一步。

DRDO官員稱，HSTDV展示了印度高新複雜科技的能力，技術會為與印度軍工企業合作，開發下一代高超音速飛行器打下基礎。《印度斯坦時報》引述政府消息稱，這意味DRDO能在5年之內開發出高超音速導彈，秒速可達2公里。

印度去年6月據報也曾試飛HSTDV，但官方當時未有證實媒體報道。

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大國高超音速武器競賽之中，中國與俄羅斯目前稍為領先，分別有東風-17及「前衛」（Avangard）高超音速導彈服役，兩者都是高超音速滑翔器（HGV）設計，打擊距離較長，作用貼近彈道導彈。美國波音Boeing X-51高超音速試飛器，與印度HSTDV都是Scramjet設計，武器化後作用較接近巡航導彈。

中印關係近月一直緊張，兩國軍隊上周在班公湖再次爆發衝突。中國防長魏鳳和與印度防長辛格，其後在莫斯科舉行上海合作組織會議上會晤。兩人同意，中印應堅持以對話協商解決問題，避免使局勢升級或複雜化，推動兩國兩軍關係盡快回到正軌。

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責任編輯：連兆鋒