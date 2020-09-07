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【中芯股價】美倘真制裁  沙盤推演中芯命運兩大變數

經濟脈搏 20:30 2020/09/07

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【中芯股價】美倘真制裁  沙盤推演中芯命運兩大變數

中美科技戰陡然升級，特朗普政府研究是否對中國龍頭芯片（又稱晶片）企業中芯國際（0981）實施限制，令中芯在中港股價急挫。外資紛紛評估事件對中芯、乃至全球芯片產業的衝擊；高盛就估計，美方一旦真的制裁中芯，事態後續發展有兩個可能性。

美方官員證實，特朗普政府正審視將中芯列入實體清單、對其採取技術出口限制的可能性；事件為全球高科技、特別是芯片產業投下震撼彈，外資圈紛紛模擬事件發展的可能性。

高盛：仍看好中芯持續增長

高盛表示，中芯國際會否被納入等同制裁的「實體名單」，雖然還有待確認，但借鏡華為經驗，若中芯不幸被封殺，兩種情境可能發生：

其一：中芯仍可量產成熟製程，但先進製程無法再推進。

其二：成熟和先進製程都被迫終止。

高盛預估，第一種情境，中芯國際2021至2025年獲利將比該券商預測減少5%至14%；第二種情境減少3%至48%。

【中芯股價】中芯AH股蒸發440億　趙立堅炮轟美國霸權

【中芯股價】花旗：美倘制裁中芯　對全球衝擊難以估計

目前高盛對中芯2020至2022年投入資本支出預估67億、47億及54億美金，每股純益為0.05、0.05、0.09美元。雖仍看好中芯持續增長，但顧慮短線投資人將賣股，目標價從42港元調降為28.7港元。

高盛仍維持中芯「買入」評級，但就將其剔出「確信買入」名單，並相信中美貿易糾紛帶來的不確定性將於中芯股價反映。

花旗：中芯技術升級或要止步

花旗則認為，美方動作無疑讓中芯營運雪上加霜。由於中芯高度倚賴美國軟體和設備，一旦被列為黑名單，恐不像華為那麼容易找到替代商，所有美國企業都會停止與中芯合作，使中芯無論產能擴張、又或技術升級全面被迫終止。

【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵

中芯回應美國「軟弱」？胡錫進幫口：須面對不利現實

花旗表示，中芯因應潛在衝擊，近期可能開始尋找潛力供應商，但與美國的設備等級相比，中芯製程演進速度還是無可避免放緩。而一旦消息成真，台積電、聯電、世界先進及華虹半導體率先受惠。

摩根大通則發布科技股策略指出，中芯相關設備廠和中國晶圓代工廠都面臨利空衝擊；長線而言，中國芯片產業去美化加速。

管理顧問公司IMA Asia董事總經理馬丁7日向CNBC說，若中芯國際半導體生產能力因制裁而遭削弱，中國恐被迫向他國尋找半導體供應。他又說：

向其他地方尋找的問題在於，若前往歐洲或日本，這兩地企業在生產過程中的某個時候會用到美國機器，因此，他們恐遭到美國制裁行動波及。因此，中國需要做的是把整個供應鏈移回國內。

他並表示，考量到中芯國際在晶片製造能力上仍遠遠落後於競爭對手，「他們將需要兩到三年時間度過這一難關，並把整個供應鏈移到中國」。

傑富瑞金融集團6日在研究報告指出示，禁止美國廠商向中芯國際等其他中國半導體廠出口半導體產品，將帶來雙輸局面。

中芯回應美國「軟弱」？胡錫進幫口：須面對不利現實

【中芯股價】彭博數據稱中芯若遭制裁 中美台企影響同大

【中美角力】美國政府擬將中芯國際列入貿易黑名單 中芯澄清與軍方無關

責任編輯：鄧國強

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