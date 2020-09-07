▲ 英國老牌咖啡店COSTA內地爆關門潮 疫情後遺症？

英國老牌連鎖咖啡店COSTA，如今也不敵行業競爭及新冠疫情衝擊，出現「關店潮」。據了解，COSTA目前在內地多個城市的關店數量，已經佔到全國門店的10%左右，其中，青島門店已全數關閉，北京及江浙地區也有部分門店關閉。

央視財經報道，今年6月底，COSTA在青島的門店已經全線撤出市場，經過查證，COSTA咖啡在青島的所有門店確實皆為閉店歇業狀態，而部分來喝咖啡的內地消費者，還有人不清楚COSTA咖啡已經在青島關店，之前辦理過預付卡或兌換券的消費者，正在申請退款。

央視：青島門店已全關

COSTA咖啡青島某門店原店長馬女士指出，公司先集中撤除青島店，且也都已經裁員。

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內地媒體也報道，COSTA的青島、北京、南京、杭州等地分店陸續關閉。

南方都市報報道，COSTA近日則對此回應，關閉部分門店是COSTA在內地業務優化調整的一部分，在優化部分門店的同時，COSTA沒有放緩在中國內地開拓零售店的步伐，公司也會持續關注新的開店機會，對中國市場充滿信心，未來將繼續在當地投入和發展。

COSTA在內地 曾與星巴克平分秋色

COSTA更指出，此次疫情對餐飲業的衝擊及消費者行為的改變，促使他們加速實施以消費場景為核心的多元化管道戰略，在中國，COSTA將不斷拓展和覆蓋不同的消費場景，建設全管道的咖啡品牌。

據了解，COSTA成立於1971年，2006年進入中國內地，2018年被可口可樂收購，曾經在內地咖啡市場和星巴克平分秋色。目前，COSTA在內地的零售門店數量接近400家。

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責任編輯：鄧國強

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