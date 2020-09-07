中國3款新冠滅活疫苗亮相服貿會 包裝盒透露劑量與成分等重要信息

備受關注的新冠疫苗在今年中國服貿會首次公開亮相﹐包括國藥集團中國生物技術股份有限公司（簡稱：中國生物）旗下北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所和科興控股生物技術有限公司（簡稱：科興）各自研製的3款新型冠狀病毒滅活疫苗。

而內媒《澎湃新聞》記者就在3款疫苗於服貿會期間展示的外包裝上發現，疫苗規格均為每支0.5毫升，接種途徑均為在上臂三角肌肌肉注射。

大多接種兩劑 相隔2-4周

用量方面，中國生物武漢所疫苗包裝顯示，基礎免疫2-3劑，第1劑和第2劑間隔2-4周，第2劑和第3劑間隔4周；中國生物北京所疫苗包裝顯示，基礎免疫為2劑次，每劑間隔2-4周；科興疫苗包裝顯示，用於緊急接種時基礎免疫程序為2劑次，間隔2周。用於常規接種時基礎免疫程序為2劑次，間隔1個月。

另外，中國生物武漢所疫苗包裝顯示，該疫苗的接種對象，適用於6歲及以上易感人群，有效期則暫定為36個月。該產品的有效成分是WIV04株新型冠狀病毒滅活抗原，每劑疫苗中含有抗原量200WU。科興疫苗包裝則顯示，該疫苗每劑含新型冠狀病毒抗原600SU。（WU與SU為兩公司自定義單位）

資料顯示，新冠病毒WIV04毒株是由中國科學院武漢病毒研究所研究院石正麗等人成功分離得出。科興方面使用的則是自主分離、命名的「CZ」毒株。

據了解，上述3款新冠疫苗均已在納入國家高風險暴露人群緊急接種方案。據國務院聯防聯控機制，目前中國有4款新冠病毒疫苗已開啟國際第三期臨床試驗，除了上述3款疫苗，還有軍事科學院軍事醫學研究院陳薇團隊研發的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗。

科興現場工作人員對媒體表示，當前該公司疫苗正在巴西、印尼等國進行第三期臨床試驗研究。中國生物現場工作人員表示，他們在國內進行過第一、第二期臨床試驗後，由於國內已經不是高發病率的流行病區，所以轉向海外，先後在阿聯酋、巴林、秘魯、摩洛哥、阿根廷、約旦等多個國家開展第三期臨床試驗研究，目前正在等待數據。

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責任編輯：馬佩君

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