【中美角力】中美危險兩月 京立「開放」基調避脫鈎

美國大選進入倒計時，對華狠招一波接一波，再添科技制裁計劃。中國在過去三個月強調「內循環」後，藉服貿會擺出姿態，以開放舉措對抗脫鉤，成為未來中美關係高度不確定兩個月的政策基調。

剛過去的週末裡，內地最受關注是在北京召開的2020年中國國際服務貿易交易會，這也是今年新冠肺炎疫情之後，首個中國隆重召開的國際性活動，被外界視為是中國對外經貿活動已先於國際平均水平恢復如常的標誌。

國家主席習近平在服貿會上的講話亦強調堅定不移擴大開放，要並提出三點倡議呼籲全球服務業開放合作。值得注意的是，近期當局作出的「內循環」或「雙循環」新格局，並未在服貿會上再度提及。

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服貿會是內地最重要的對外貿易平台之一，其餘兩項分別是側重出口的「廣交會」和側重進口的「上海進博會」，可謂北上廣三大城市各擅勝場。在今年疫情及全球格局遭遇百年變局的背景下，當局格外重視。

事實上，每年內地政策制定和外宣有頂層設計，如今年遭遇疫情，面對如何抗疫和恢復經濟兩難時，高層即作出頂層設計時間表，包括第一個月重點在封城抗疫，第二個月則重點地區抗疫，其他地區逐漸恢復生產，第三個月爭取通過恢復經濟活動恢復國民信心。

如今疫後世界格局大變，當局又作出「雙循環」新格局的重大抉擇，同樣是依重點分批次部署。在5月首次提出「雙循環」之後，最初三個月著重「內循環」，以統一地方政府及全民思想。而9月開始，政策宣誓重點由內轉向外，一方面是「雙循環」需要兩條腿走路，另一方面，是因應美國大選進入最後兩個月，中國須對炮火更猛烈的「中國牌」有所應對，以對外開放的主動宣誓。

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除了今年提升服貿會的規格，擴音中國深層次對外開放的決心外，明天還將舉行全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會。這意味著中國已經準備好宣佈，在這場長達8個月的全球疫情中，中國在毫無前人經驗的情況下已通過自己的探索和制度優勢，先於國際取得勝利。

事實上，中國所釋放的堅定開放的訊號，包含兩方面內容，一則是藉服貿會之機，宣誓對外開放的決心；另一則是藉表彰大會來展示，中國的制度優勢能夠確保在疫情長期化趨勢下，中國對外開放的能力。這也是要形成「國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進格局」不能迴避的任務。

本報駐京記者：潘攀

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