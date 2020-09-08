【中美角力】特朗普再提中美脫鈎：不跟華做生意就沒金錢損失

美國總統選舉將於11月舉行，總統特朗普周一（7日）再次提出中美經濟脫鈎（decoupling）的想法，認為如果美國不再與中國做生意，美國就不會有金錢損失。

特朗普於勞動節假期在白宮舉行記者會，稱：「提到脫鈎，這是個有趣的詞，我們損失數十億美元，如何我們不跟他們（中國）做生意，我們就不會損失數十億元。這叫做脫鈎，你會開始考慮它。」特朗普亦表示，美國聯邦政府將會禁止向中國外判工序的公司批出合約。

特朗普指，如果民主黨對手拜登勝選，中國就會贏，「因為中國會擁有這個國家（美國）。」拜登早前曾反駁稱特朗普為了確保一月達成中美第一階段貿易協議而對中國立場軟弱，只有在疫情失控後才變得對中國立場強硬。

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而彭博社經濟學家奧爾利克（Tom Orlik）與羅耶（Bjorn van Roye）近期發表的一份報吿則表示，在中美兩國關係基本保持不變的情況下，如果中美兩國經濟發生脱鈎，那麼到2030年中國的潛在經濟增長率可能降至3.5%左右，低於目前預期的4.5%，而屆時美國的潛在經濟增長率降至1.6%。

報吿還指出，如果美國能夠拉攏日本、德國、法國等關鍵盟友與中國脱鈎，那麼中國將面臨災難性的後果，預計到2030年中國的潛在經濟增長率可能會降至1.6%。

中國外交部副部長樂玉成早前就在《人民日報》撰文稱，中美對抗是災難、沒有未來，必須把握正確方向；惟專家料中美脫鈎愈趨明顯，下個領域可能是醫療。

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責任編輯：游昊雲

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