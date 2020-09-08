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中印邊界45年來首次開槍　中方指印軍越線鳴槍威脅

國情動向 10:19 2020/09/08

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中印邊界45年來首次開槍　中方指印軍越線鳴槍威脅

中國與印度在拉達克（Ladakh）東部的爭議邊境區，再爆發衝突。解放軍西部戰區周二（8日）凌晨發出聲明，指責印軍7日非法越線，並在行動中對前來交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅。這據信是中印達成邊界停火協議45年來首度開槍。

事件反映中印邊境地區緊張再升級。印度當局截至周二早上，尚未回應中方的闡述。

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解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校在聲明中指出，印軍周一（7日）非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。

解放軍批印度推高地區緊張局勢

張水利表示，印方行徑嚴重違反中印雙方有關協議協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。

「我們要求印方立即停止危險行動」，張水利又敦促印方撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件，戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決捍衛國家領土主權。

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印度多個媒體今早均報道今次開火事件。《印度斯坦時報（Hindustan Times）》的報道指出，解放軍宣稱印軍越界，並在班公湖南岸朝他們射出「警告彈」，因此解放軍做出反制動作。

至於解放軍做出何種反制動作，報道稱解放軍並未明說。而在這場衝突中，雙方軍隊有無出現死傷，也暫時未明。

中印兩國在1975年，曾經簽署協議，雙方不能使用槍械，因此這40多年來，兩國彼此都沒有開過一槍。《印度斯坦時報》報道指，這次或會是這45年來，兩國首次在邊境開槍。

中印1975年曾訂協議　邊界不開槍

中印雙方自今年5月開始，在邊境問題上，雙方緊張氣氛日益增高，並在6月中發生最嚴重血腥衝突，雙方互砸石塊，印度軍更指控中國軍方使用狼牙棒，造成至少20名印度軍官死亡。

而過去3個月來，雙方軍方也不斷進行協商談判，並至少開了5次軍事高層會議，但尚沒有談出妥善解決問題的方案。至近日，兩國軍隊在邊境再發生衝突。

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責任編輯：鄧國強

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