  • 26°C
香港時間 : 2020908日 (二) 12:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國「赤裸霸凌」 王毅：中國不要企業違法交境外數據

國情動向 11:06 2020/09/08

分享：

美國「赤裸霸凌」 王毅：中國不要企業違法交境外數據

中美網絡戰，美國特朗普政府謀求網絡脫鉤孤立中國，中國公佈「全球數據安全倡議」，不點名反制美國行動。中國外長王毅表明，中國政府不會要求中國企業，違反別國法律提供境外數據。王毅又不點名批評美國， 以「清潔」為名向別國潑髒水，是赤裸裸的霸凌行徑，應予反對和摒棄。

中國國務委員兼外交部長王毅，周二（8日）在北京「全球數字治理研討會」上表示，中國數字經濟正在蓬勃發展，網民數量已超過9億，5G用戶數量快速增長，最新統計已超過8800萬，數字經濟總量超過GDP的三分之一。

王毅稱，中國法律對於保障公民和組織的合法權益，包括數據安全和個人信息等，都做出了明確規定；中國政府嚴格踐行數據安全保護有關原則，沒有也不會要求中方企業違反別國法律向中國政府提供境外數據。

中國反制美國「淨網」 推全球數據安全倡議提3原則

王毅又就有效應對數據安全的風險挑戰，提出3項原則：

第一，秉持多邊主義。王毅稱，共商、共建、共享是解決全球數字治理赤字的正確出路，應在各方普遍參與基礎上，達成反映各國意願、尊重各方利益的全球數據安全規則。他批評，個別國家大搞單邊主義，以「清潔」為名向別國潑髒水，以安全為藉口對其他國家領先企業進行全球圍獵，這是赤裸裸的霸凌行徑，應該予以反對和摒棄。

第二，兼顧安全發展。王毅表示，保護數據安全對數字經濟健康發展至關重要，各國都有權依法保護本國的數據安全，同時也都應為所有企業提供開放、公正、非歧視的營商環境；數字保護主義違背經濟發展的客觀規律，不符合全球化的時代潮流，不但有損全球消費者公平獲得數字服務的權利，最終也會阻礙自身的發展。

不監控他國不裝後門 中國提全球數據安全8項倡議

第三，堅守公平正義。王毅指出，維護數字安全應以事實和法規為依據，把數據安全問題政治化，刻意搞雙重標準，甚至不惜造謠抹黑，違背國際關係基本準則，也嚴重干擾和阻礙全球數字合作與發展。

中國在「全球數據安全倡議」中，提出維護網絡供應鏈的開放、安全和穩定；反對竊取數據、針對他國大規模監控。倡議又主張，不應強制本國企業將境外數據存儲在境內；企業不得在產品和服務中設置後門等等。

特朗普再提中美脫鈎：不跟中國做生意就沒損失

中美危險兩月 京立「開放」基調避脫鈎

中美脫鉤越來越明顯 專家指下個領域或是醫療

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

中芯回應美國「軟弱」？胡錫進幫口：須面對不利現實
2020/09/07
中芯回應美國「軟弱」？胡錫進幫口：須面對不利現實
【中芯股價】花旗：美倘制裁中芯　對全球衝擊難以估計
今日
【中芯股價】花旗：美倘制裁中芯　對全球衝擊難以估計
【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵
2020/09/07
【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵
華為或明年推首部鴻蒙手機　能達Android八成水平
2020/09/07
華為或明年推首部鴻蒙手機　能達Android八成水平
華為任正非：員工不必顧戰略 20萬人盡本職即成體系
2020/09/07
華為任正非：員工不必顧戰略 20萬人盡本職即成體系
地緣政治 外交 5G 科技戰 網絡保安 中美關係 王毅 中國 美國

上一篇文章

【新冠肺炎】中國舉行抗疫表彰大會 世衛：疫情未結束不能自滿

下一篇文章

不監控他國、不裝後門 中國提全球數據安全8項倡議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「中美關係像自由落體」 世銀前行長警告這是世界一大危機
「中美關係像自由落體」 世銀前行長警告這是世界一大危機
【中美角力】中美脫鉤越來越明顯　專家指下個領域或是醫療
【中美角力】中美脫鉤越來越明顯　專家指下個領域或是醫療
【中美5G角力】美國移除華為要花140億 國會還未批
【中美5G角力】美國移除華為要花140億 國會還未批
中芯回應美國「軟弱」？胡錫進幫口：須面對不利現實
中芯回應美國「軟弱」？胡錫進幫口：須面對不利現實
【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵
【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵
華為任正非：員工不必顧戰略 20萬人盡本職即成體系
華為任正非：員工不必顧戰略 20萬人盡本職即成體系