▲ 美國「赤裸霸凌」 王毅：中國不要企業違法交境外數據

中美網絡戰，美國特朗普政府謀求網絡脫鉤孤立中國，中國公佈「全球數據安全倡議」，不點名反制美國行動。中國外長王毅表明，中國政府不會要求中國企業，違反別國法律提供境外數據。王毅又不點名批評美國， 以「清潔」為名向別國潑髒水，是赤裸裸的霸凌行徑，應予反對和摒棄。

中國國務委員兼外交部長王毅，周二（8日）在北京「全球數字治理研討會」上表示，中國數字經濟正在蓬勃發展，網民數量已超過9億，5G用戶數量快速增長，最新統計已超過8800萬，數字經濟總量超過GDP的三分之一。

王毅稱，中國法律對於保障公民和組織的合法權益，包括數據安全和個人信息等，都做出了明確規定；中國政府嚴格踐行數據安全保護有關原則，沒有也不會要求中方企業違反別國法律向中國政府提供境外數據。

中國反制美國「淨網」 推全球數據安全倡議提3原則

王毅又就有效應對數據安全的風險挑戰，提出3項原則：

第一，秉持多邊主義。王毅稱，共商、共建、共享是解決全球數字治理赤字的正確出路，應在各方普遍參與基礎上，達成反映各國意願、尊重各方利益的全球數據安全規則。他批評，個別國家大搞單邊主義，以「清潔」為名向別國潑髒水，以安全為藉口對其他國家領先企業進行全球圍獵，這是赤裸裸的霸凌行徑，應該予以反對和摒棄。

第二，兼顧安全發展。王毅表示，保護數據安全對數字經濟健康發展至關重要，各國都有權依法保護本國的數據安全，同時也都應為所有企業提供開放、公正、非歧視的營商環境；數字保護主義違背經濟發展的客觀規律，不符合全球化的時代潮流，不但有損全球消費者公平獲得數字服務的權利，最終也會阻礙自身的發展。

不監控他國不裝後門 中國提全球數據安全8項倡議

第三，堅守公平正義。王毅指出，維護數字安全應以事實和法規為依據，把數據安全問題政治化，刻意搞雙重標準，甚至不惜造謠抹黑，違背國際關係基本準則，也嚴重干擾和阻礙全球數字合作與發展。

中國在「全球數據安全倡議」中，提出維護網絡供應鏈的開放、安全和穩定；反對竊取數據、針對他國大規模監控。倡議又主張，不應強制本國企業將境外數據存儲在境內；企業不得在產品和服務中設置後門等等。

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責任編輯：連兆鋒